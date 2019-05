La producción que muestra el detrás de escena de la última temporada, se ve al actor que interpretó a Jon Snow, agarrándose la cabeza y acongojado, mientras lee el guión junto al resto de sus compañeros. Enfrente de él, Emilia Clarke, quien se puso en el rol de la única hija del rey Aerys II Targaryen y la reina Rhaella, lo mira con complicidad.

Según las autoridades de HBO, Game of Thrones: The Last Watch es "mucho más que un documental de ‘making of’. "Esta es una historia divertida y desgarradora, contada con ingenio e intimidad, sobre los placeres agridulces de lo que significa crear un mundo, y luego decirle adiós", señalaron en un comunicado.