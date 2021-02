¡Gran noticia para los tuercas! En Neuquén el automovilismo ya empieza a rugir

“Por el tema del Covid no hemos hecho competencias todo el año pasado. Fuimos la primera federación de la Argentina que decidimos no arrancar ninguna carrera allá por principios de marzo y como hubo pilotos que se hicieron licencias médicas en el Hospi móvil y no fueron utilizadas, la CDA que depende del ACA, la máxima autoridad de automovilismo argentino, determinó que todos aquellos pilotos que no hayan corrido el año pasado les sean validadas estas licencias para 2021. Aunque –recalcó- sí deben hacerse los estudios nuevamente. La reválida entonces para aquellos que tengan el cartón 2020 tendrá un costo de seis mil pesos”, explicó.