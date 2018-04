Embed

“Ella dijo que Nacho Goano (otro integrante del show) y yo no la defendimos de lo que pasaba con Pettinato. La verdad es que lo que nosotros veíamos era una relación consensuada, como buena onda mutua. Ella no me vino a decir ‘che, la estoy pasando mal’. La verdad es que eso no pasó. ¿Si vi situaciones incómodas? No al contrario”, reveló en Intrusos.

Incluso, Granata agregó que cuando Pouso renunció al envío circuló un rumor que la relacionaba sentimentalmente con el conductor, algo que no le gustó para nada a la entonces pareja de Roberto, por lo que él le empezó a hacer la vida imposible durante el aire. “Parece que a la mujer de Roberto no le gustó. Y ahí Pettinato se enojó. Sí doy fe que le hizo la vida imposible al aire. Fue un tiempito en el que la pasó mal al aire”, explicó.

Sobre el final de la entrevista, Granata aseguró que si le cree a su ex compañera, pese a que ella no veía eso. “Si ella lo dice, así será, qué se yo. Sí recuerdo que alguien que estaba en su camarín cerca me pedía venir al mío hasta la hora del programa porque escuchaba cosas… pero no sabíamos que la pasaba mal cuando se escuchaban esas cosas. Pensamos que era consensuado y lamento en el alma enterarme de que ella haya vivido una situación así. Pero en ese momento todo el equipo pensaba que su relación con Roberto era consensuada. Sí, en el camarín pasaban cosas, se escuchaban cosas que incomodaban a alguien del equipo que venía a mi camarín”.

