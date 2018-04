Además, destacó que en Paraguay, a raíz de esta situación, lo reciben como "un rey" y más gente va a verlo al teatro.

Las declaraciones del ex Sumo indignaron a Josefina Pouso, una de las denunciantes, que explotó contra el conductor en el panel de Pamela a la tarde.

"Es un cobarde. Es un señor que jamás va a venir de frente con las mujeres que denigró. Deje de decir pavadas y dar notas para que vean sus programas. Nadie lo va a hacer porque es una porquería de persona. Un ser espantoso", arrancó la periodista quien saltó a la popularidad en 2009 como compañera de Pettinato en Un mundo perfecto.

Con bronca y con lágrimas en los ojos, siguió: "Son muchos años que una carga con todo esto. No es una persona, es una cosa hablando libremente, diciendo que somos un virus. El es una porquería".

" Nos hizo mierda en nuestra intimidad, que creíamos que lo que sucedía era parte del juego y que por eso una tenía que acceder a ciertas cosas. Y nos hizo mierda públicamente porque quedamos como problemáticas. Me da bronca y me duele", añadió en alusión a Emilia Claudeville, Karina Mazzocco, Mariela "La Chipi" Anchipi, Romina Pereiro y Julieta Ortega, y otras mujeres del ambiente mediático que alzaron su voz contra el conductor.

"Nos hizo mierda públicamente porque quedamos como problemáticas. ¡Que se muera de hambre! Que nadie lo vaya a ver. Él quiere que lo tengan como el gran Rey y él es la lacra. Como lo era en Sumo"

Embed

Pouso recordó que Pettinato le colocó el apodo de "piernas" y narró los conflictos que eso le trajo: "Yo abría las piernas, entonces me merecía que alguien me toque, que me digan cualquier cosa, que se metan en mi camarín. Nadie tiene derecho a eso, haga lo que yo haga al aire. Después me costó un montón sacarme ese mote y demostrar que soy mucho más que eso".

Ante un hipotético acercamiento o pedido de disculpas por parte de Pettinato, Pouso fue tajante: "Ni loca me juntaría con él. Jamás me juntaría con mi victimario. Es un psicópata y nunca va a admitir su error. Para él estaba bien lo que hacía y lo sigue sosteniendo"

"Le siguen dando prensa y trabajo a este tipo. ¡Que se muera de hambre! Que nadie lo vaya a ver. Él quiere que lo tengan como el gran Rey y él es la lacra. Como lo era en Sumo. En Sumo era la lacra y después él hizo con nosotras lo mismo que hicieron con él", concluyó.

LEÉ MÁS

La embarró más: Pettinato se metió en la polémica entre Calu y Darthés

Pettinato irá a la Justicia por las denuncias de acoso

Karina Mazzocco también denunció a Roberto Pettinato

La Chipi hundió más a Pettinato con otra denuncia