La situación ocurrió cuando ambos protagonistas coincidían en el programa “Un Mundo Perfecto” en el que Carmela era panelista.

Según narró la periodista en el 'detrás de cámara' el conductor "quiso hacerme un chiste y le dije conmigo que no, mi cuerpo está acá y vos estás allá". Y agregó: “No puede distinguir el acoso y tampoco lo puede distinguir en su vida personal y ese es el problema. Porque a él también se le ha ido alguna vez la mano con esta cosa que él cree que es insistidora y divertida”.

Pero esta no fue la única acusación que sufrió Pettinato luego de su polémica frase de que "el acoso sucede porque la otra persona tarda mucho en decirte que no quiere cog… con vos", que encendió la mecha de la polémica.

Josefina Pouso (conocida como “Piernas” en el programa) también cargó contra Pettinato y expresó que "no la pasé bien y me tuve que ir. Duré tres meses en un programa y tuve que seguir un juego que no me gustó seguir” por los “chistes que hacía el conductor en el show televisivo”.

Una situación que seguirá dando que hablar en un contexto en el que varias situaciones de acoso salen a la luz con casos muy resonantes que involucran incluso el mundo del cine en Hollywood.

