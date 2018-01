"A veces pienso que el acoso sucede porque la otra persona tarda mucho tiempo en decirte que no quiere coger con vos", sostuvo el conductor en una entrevista brindada al diario Perfil.

Y agregó: "Si la otra persona lo dijera rápidamente, el 50 por ciento de los hombres se achicarían".

Pettinato contó que “tuve cierta amistad con Calu, nos escribíamos, charlábamos, y con Darthés también, un tipo muy copado”. Sin embargo, al respecto del caso, indicó que “es difícil, no estuve ahí, no sé qué pasó. Calu tiene un ensañamiento que no le suelta nunca el tobillo a Darthés, no sé tampoco qué pretende".

Además el conductor se refirió al feminismo, en el mismo sentido que lo había hecho Facundo Arana. "El feminismo debería cuidar que su brazo fundamentalista no se lo trague", sostuvo.

Y destacó que "no podemos vivir en un lugar en el que no se pueda hacer un chiste o decir un piropo".

Sus dichos rápidamente tuvieron repercusión en las redes sociales donde criticaron duramente al conductor.

Embed Pettinato salió quejándose en una nota de las denuncias de acoso y el feminismo. ¿A qué no saben quien tenía el culo sucio y al toque lo empezaron a denunciar?. Nadie con las manos limpias se queja, todo el que se ataja por algo es. Sepamoslo chicas — Mariana #NiUnaMenos (@mujeresencrudo) 28 de enero de 2018

Embed Esto lo dice Pettinato; el tipo q, siendo el conductor de un pgm, tira la boca, la lengua, te agarra fuerte de los brazos, si te descuidas se baja los pantalones. Y algunos compañeros y jefes cuando te quejas, te dicen “vos sos mas viva que él, no le des bola. ASCO pic.twitter.com/CyaHsSKVLd — Mariana de Iraola (@MarianadeIraola) 28 de enero de 2018

Embed Si sos mujer y trabajaste con Pettinato sabes de lo que habla. Ninguna nos salvamos de un manoseó de más. A mi me mordía el cuello además del bullying fuera del aire con cosas como ser adoptada, nivel 5 to grado. Un cerdo. Gracias Fiorella x decirlo. https://t.co/jyvmArT1mz — Señorita Bimbo (@srtaBimbo) 28 de enero de 2018

