Otro round entre Darthés y Calu

“En un set de TV todos tenemos la libertad de opinar y no hacer una grabación. Me acusan de una actitud inapropiada en una escena por exceso de besos, pero la palabra acosador en ese contexto es muy grande. Estoy mal, la estoy pasando mal. El escarnio de los medios… Nunca salí en televisión porque mediatizar el tema del acoso me parecía banalizarlo, por eso lo llevé a la Justicia”, dijo Darthés, y agregó: “Hay camarógrafos, iluminadores… no se puede pensar que pueda haber una actitud inapropiada en ese momento. Si vos tenés algo para decir, decilo en la Justicia. Tuve solo un comentario de ella por mensaje directo de Twitter porque no tenía su teléfono. Me dijo que estaba incómoda y le dije que lo hablemos con la producción para cambiar la historia. Yo quiero una reparación porque la mediatización ha sido tan grave”.

Apoyo: la única persona que lo apoyó en la mesa de Mirtha fue la finalista del bailando Flor Vigna.

Un respaldo con polémica

Sentada junto al actor, Flor Vigna realizó una polémica defensa: “a veces algunas mujeres dicen cualquier cosa por tener un minuto de fama”, señaló. Las opiniones de la rubia no cayeron bien en los demás comensales, pero asentó su punto de vista al agregar que cree que “las mujeres deben hablar sobre el tema, pero una chica que de repente tiene un mal momento puede decir cualquier cosa. Si lo que dicen fuera cierto, Juan no tendría tanto trabajo como lo sigue teniendo”.

Embed Perdón,si me mal expresé,no quise herir.Si ven el tape,se daran cuenta..Pienso que es muy importante que todo caso de abuso se denuncie y que no suceda más.Podemos debatir el tema,encontrar soluciones y escucharnos con más Amor y menos prejuicios.#NoEsNo.+RESPETO entre todos. — Flor Vigna (@flor_vigna) 17 de diciembre de 2017

Mirtha sumó más palos contra El Trece

Pese a ser uno de los programas más vistos de la televisión argentina, la última entrega de La noche de Mirtha no fue promocionada como ella quería. Algo que a la diva no le cayó para nada bien.

El sábado cerró el ciclo de La Chiqui por las noches y en su último programa manifestó su enojo con las autoridades de El Trece, ya que no vio en ningún diario publicidad donde se anunciara el final de la temporada. “No vi ningún aviso ni sábado ni domingo del programa, terminando un ciclo fabuloso y exitosísimo. Una lástima”, apuntó Mirtha, decepcionada con el canal en el que está desde hace cinco años.

Ayer, en el último encuentro de Almorzando, se conoció la fecha de la próxima entrega veraniega. Desde el 10 de enero Mirtha continuará con sus almuerzos tradicionales en Mar Del Plata, filmando en la costa durante seis semanas.