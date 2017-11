Darthés negó las acusaciones de acoso de Calu Rivero

“Vivo con la tranquilidad de saber que no es cierto. Esto es muy delicado y por eso lo llevo por el lado judicial. En su momento se paró porque hubo un tuit aclaratorio en el que Calu decía que no había ningún problema conmigo. Ella dijo que no hubo nunca acoso sexual”, declaró. “No tengo idea a qué se refiere, no tengo su teléfono ni su dirección, no he tomado un café con ella, no estuve nunca en su camarín. Cuando deja la novela, no estábamos bien trabajando juntos, había incomodidad. Pero las escenas se grababan con el director pegado, no había forma de hacer algo que no estuviera en el libro. Es un daño muy grande, tengo años en esta carrera y no he jodido a nadie. En su momento me callé, pero hay que llevarlo a la Justicia”, aseveró.

¿El accidente de Su Giménez?

El domingo, Susana retuiteó la nota con la denuncia de Juncos y luego pidió perdón. “Yo sabía que era imposible, y mientras intentaba encontrarla, me llama el productor y me dice que Susana estaba angustiada, que fue un accidente”, aclaró Darthés.

Gerardo Romano y su defensa polémica hacia sus colegas

Gerardo Romano defendió a Lito Cruz, quien fue denunciado por violencia de género por su ex pareja. Duramente criticado por esto, Romano volvió a declarar a favor de su colega y esta vez en Intrusos se sumó a la defensa de Juan Darthés.

Romano dijo que actualmente cualquiera puede ser acusado. Aprovechó el aire para remarcar que hasta la resolución judicial de cada causa, los medios generan un daño complejo, incluso “bastante irreparable”.

Mira hacia atrás

Gerardo trabajó en varias novelas junto a Darthés. Por eso mismo, le preguntaron sobre la tira del 2005 Se dice amor, donde asegura que tampoco recuerda haber trabajado junto a Natalia Juncos, la segunda denunciante de Juan Darthés.

Respecto de Calu Rivero, acotó una frase que le costó varios mensajes críticos en Twitter: “Es muy sensual, muy atractiva y los hombres tenemos hormonas”. Además, dijo no saber nada sobre la desvinculación de la actriz de la novela, ya que entró cuando ella no estaba más en la tira.

