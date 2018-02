Sin cartel

Casi como disparándose un tiro en su propio pie, el ex Sumo no tuvo mejor idea que decir que “el acoso sucede porque la otra persona tarda mucho tiempo en decirte que no quiere coger con vos”, en medio del auge del movimiento feminista y un sinfín de denuncias de abuso que inundan el mundo del espectáculo. Las críticas no se hicieron esperar. Con ellas también llegaron varias acusaciones por acoso y maltrato laboral de ex colegas y, días después, el levantamiento del show teatral que estrenó hace un mes.

Ayer el productor Carlos Rotemberg confirmó el levantamiento del unipersonal, aunque evitó ligarlo al escándalo desatado por los dichos del histriónico conductor. “Se cumplió con lo pactado de común acuerdo, que era cuatro semanas, con la opción de renovar después mes a mes. Comenzó el viernes 12 de enero y finalizó el viernes 9 de febrero”, dijo el empresario.

Curiosamente, en la tarde del 9 de febrero, el mismo Pettinato recordó en su cuenta de Twitter que eran las “tres últimas semanas” de su obra, por lo que daba por sobreentendido que el plazo se había extendido hasta finales del mes, cosa que no sucedió. El viernes fue la última función y el sábado, a pesar de estar anunciado el show, Pettinato terminó su vínculo con el teatro. Por el momento, el músico no salió a aclarar la situación. Al parecer, las constantes guardias periodísticas y la poca venta de entradas lo empujaron a bajarse de la cartelera del Multiteatro.

Provocador serial

Pettinato fue denunciado por acoso por Mariela Anchipi y por otras mujeres con las que trabajó: Fiorella Sargenti, Mariana de Iraola, Bimbo Godoy, Karina Mazzocco, Josefina Pouso y Úrsula Vargues. Él negó las acusaciones, pero siguió generando polémica al contar: “Me filmé con mi novia y se lo mostré a mis amigos, sin que ella lo supiera”.