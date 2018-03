El rumor comenzó a correr después de que en el programa Confrontados vincularan a la actriz con el bahiense por un par de posteos que realizaron en Instagram. Es que tanto ella como él subieron, por separado, una foto en la que se los puede ver vistiendo el mismo buzo, uno con un diseño muy particular de color negro y amarillo.

“Yo la quiero mucho a Griselda, pero esto es algo sospechoso”, dijo días después Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana, abogando la teoría que impulsó desde Canal 9 su colega, Rodrigo Lussich. Sin embargo, la actriz echó por tierra la versión.

Tras anunciar que ya no estará al frente de la exitosa obra Sugar (será reemplazada por Laurita Fernández), la ex pareja de Adrián Suar se refirió al presunto noviazgo con Abel.

“No es cierto. Nada de nada”, aseguró Siciliani y desestimó que el buzo sirva para confirmar la relación. "“Doscientas personas tienen este buzo, no es tan particular…. Es un buzo, lo tengo hace mil años”.

"Desmentimos todo. No soy fanática, tampoco. Lo he escuchado y me encanta lo que hace, pero no soy fanática. No pasa nada", sentenció sin vuetas, Griselda.

