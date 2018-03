Griselda Siciliani le pidió a Suar que lo eche a Darthés

A horas de la reunión que mañana tendrá el jefe de programación del Trece con el actor, la protagonista de Sugar mostró su posición: “No tengo idea de qué va a pasar. Pero Adrián (Suar) es un gran hombre, es todo lo contrario a un hombre violento o acosador (en referencia a Darthés). Yo espero de él un acto ejemplificador. Sé que no le gusta ser el verdugo”, afirmó, dando a entender que debería separar al actor de la tira.

Luego la morocha contó la experiencia que a ella le tocó vivir cuando trabajó con el cuestionado actor en la ficción Patito Feo. “Sufrí otro tipo de violencia”, dijo, aunque aclaró que “no fue acoso”.

Días atrás, Suar remarcó que por ahora no hay una definición sobre la continuidad del galán en la tira Simona, que es todo un éxito en el canal del sol. “Lo conozco, es difícil. Todo es muy difícil. Las emociones a veces gobiernan sobre las acciones, por eso quiero ser cuidadoso para no hacer ninguna escena para el afuera, porque no es fácil sacarle el trabajo a alguien”, explicó y cerró “No quiero tener el poder de decir ‘te saco o te pongo’. Hay que ser cuidadoso”.

