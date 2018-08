Grooming: el diálogo "es la clave" para la prevención

En el ámbito de la charla que se desarrolló en el salón de usos múltiples del Concejo Deliberante, Rosa señaló que desde 2009 que batalla contra la problemática del grooming o acoso virtual, año en que fue a denunciar que su hija había sido víctima y recibió como respuesta que existía un vacío legal en el tema.

“Ahí empezamos a trabajar en la ley, la conseguimos y después formamos la ONG”, dijo sobre la ley 26.904, sancionada el 13 de noviembre de 2013, que incorpora el Art. 131 al Código Penal, el cual que establece una pena de va desde los 6 meses a los 4 años de prisión para este tipo de delitos.

“Sabíamos que no alcanzaba con penalizar el delito, porque cuando lo penalizás significa que llegás tarde a la situación, y lo que queríamos era prevenir”, indicó Rosa sobre el camino que empezaron a transitar después.

En este sentido, recalcó que acuden a dar charlas en distintas escuelas e instituciones de la región. “Nuestras charlas siempre son del lado de mamá, sobre cómo sufrimos el delito y cómo salimos a pelearlo, porque entendimos que no era sólo con nuestras hijas, sino que se meten con todos los chicos”, aclaró.

p12-f01-grooming-ciberacoso-redes-sociales.jpg

“Desde esa época venimos pidiendo una campaña de prevención al Estado y todavía no la tenemos. En Río Negro tenemos el programa de prevención, que es bastante completo, y ahora están trabajando en la implementación”, detalló la representante de la ONG.

Así, Rosa contó además que actualmente se preparan y capacitan. “Sabemos un poco de leyes y estamos formándonos como peritos, porque también eso hace falta en la Justicia”, agregó.

“Siempre entendimos que el grooming es una herramienta más para el abuso sexual de niños y desde ese punto lo tratamos”, subrayó Rosa, e indicó que si bien mucha gente no se anima a denunciar, hay que hacerlo, y que siempre sugieren ir a la fiscalía.

Desde la ONG reclaman al Estado una campaña de prevención y señalan que la capacitación es fundamental para todos.

Deben estar atentos a los horarios de conexión

“Hay que estar atentos a los horarios de conexión. Si un chico está muy conectado a internet, ya estamos en problemas porque aunque no esté siendo contactado, el chico está expuesto a mucha información”, indicó la vicepresidenta de Mamá en Línea.

Además, destacó que se debe poner atención si los niños y niñas están conectados hasta altas horas. “Los motores de búsqueda de Google no discriminan, te muestra todo crudo, imágenes, videos que no son para la edad de ellos”, afirmó Rosa.

“Si cuando están conectados, vos te acercás y esconden todo”, indicó, es otra de las posibles conductas que puede tener una víctima de grooming, pero remarcó que otras veces no se evidencian cambios drásticos en los chicos y chicas, por lo que “si la víctima no lo cuenta, no te enterás”.

“Por eso nosotros siempre remarcamos que el mejor control parental somos nosotros mismos, los adultos. Tenemos que estar al lado del chico, darle la confianza necesaria para que si en algún momento tiene un problema, no les dé vergüenza o miedo contarlo”, concluyó. “Los papás tienen que entender que cuando los chicos están con una computadora o un celular pueden tener un chat con cualquier persona”, aseguró y puntualizó que hasta los juegos en red incluyen chats.

La cipoleña Rosa Castro dio el puntapié inicial en la lucha contra el grooming, que es el acoso sexual de niños y niñas a través de internet.

Teléfonos y contactos útiles

Línea nacional gratuita para situaciones de abuso sexual infantil: 0800-222-1717.

Para contactarse con Mamá en Línea: mamaenlinearn@gmail.com o a los teléfonos 299-5657816/1122812878.

LEÉ MÁS

Grooming: acosó a una chica por Instagram e investigan otros casos

El abuso sexual infantil es un peligro vigente en la red

Lanzaron una App para denunciar casos de grooming