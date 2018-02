Guagliardo sobre las paritarias: "Los plazos se acortan"

El sindicalista indicó que "los motivos (de la suspensión) habría que preguntárselo a ellos". Y agregó que la posibilidad de iniciar el ciclo lectivo sin paros "depende de las negociaciones de estos días".

No obstante, Guagliardo precisó que "no vamos a aceptar una propuesta que no acompañe la inflación y que además comprenda una recomposición para recuperar lo que hemos perdido en el acuerdo de 2016".

Y advirtió que "los plazos se acortan" por lo que “hay que empezar a resolver” al considerar que "el gobierno tuvo tiempo suficiente para ver sus números y realizar una propuesta”.

De cara al futuro, las negociaciones continuarán el martes 20/2 con una nueva reunión entre las partes intervinientes en la negociación paritaria y que espera la presentación de una propuesta desde Provincia para luego evaluarla los días jueves 22/2 y viernes 23/2 en asamblea dentro de ATEN.

