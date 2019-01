Guaidó llamó a una gran marcha para la otra semana

El opositor también anunció que el sábado continuarán las Asamblea Populares y que, a partir del domingo, comenzará una campaña pacífica para difundir la “ley de Amnistía” a los militares que ayuden a “restablecer la democracia”. “Descarguen la ley, imprímala y déjensela a su amigo militar, a su familiar militar, déjenla debajo de la puerta del militar que viva en su edificio”, pidió.

“Muchos hablan de si me van a meter preso o no… Entendiendo que estamos en una dictadura, tenemos que seguir en la calle”, reveló. Y agregó: “Aquí estamos con el pecho en la calle”. Para él, no se atrevieron a apresarlo porque su juramento fue constitucional. “Golpe de Estado es si me llevan”, afirmó. Finalmente, descartó cualquier posibilidad de diálogo y negó haber negociado con la cúpula chavista.

Guaidó habló en medio de un clima de alta tensión en Venezuela. El “interino” ya tiene el reconocimiento como presidente interino legítimo de los países del Grupo de Lima, de los EE.UU., la UE y Canadá.

--> Maduro invita al diálogo, pero...

Nicolás Maduro habló con medios extranjeros y denunció estar enfrentando un golpe de Estado encabezado por Estados Unidos. El bolivariano dijo que “siempre ha habido canales de comunicación” y que está comprometido con el diálogo.

Sin embargo, aseguró que Guaidó “es un agente del gobierno de los Estados Unidos. Cumple órdenes, no tiene capacidad de pensar de forma autónoma”.