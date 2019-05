Guardia alemana filmó sus videos porno en el tren

La mujer habló con el diario Bild y defendió lo hecho, aduciendo que los videos se tratan de “un asunto privado” y que no precisaba autorización de sus empleadores. La compañía ferroviaria alemana (DB), por su parte, informó que Teresa ya no pertenece a la empresa y que “los trabajadores no están autorizados a utilizar ropa de trabajo, equipos o espacios para fines privados o comerciales”.

Una portavoz de DB dijo al Daily Mail: “La trabajadora en cuestión ya no trabaja para nosotros desde principios de este año. No toleramos su presunta conducta y la condenamos en los términos más enérgicos. Estamos investigando los hechos y examinando otras medidas”. Los videos habrían sido filmados en trenes regionales en Sajonia-Anhalt, en Alemania oriental.