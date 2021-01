Guardó a su mamá muerta en un freezer por diez años

Se trata de una mujer de 48 años de edad identificada como Yumi Yoshino, quien quedó detenida acusada de haber "ocultado el cuerpo de una mujer". El hallazgo del cadáver se dio el miércoles pasado dentro de un freezer en un departamento de la ciudad de Tokio. Claro que el congelador no era el que la mujer utilizaba a diario, sino que estaba escondido dentro de un armario para que nadie advirtiera su presencia.

La hija de la difunta, que fue detenida en un hotel de la ciudad nipona de Chiba, declaró que escondió el cuerpo hace diez años porque "no quería mudarse" del departamento en el que vivía junto a su madre, informaron fuentes policiales. El alquiler de la vivienda en un edificio de Tokio estaba a nombre de la madre, que se estima tenía unos 60 años cuando falleció hace aproximadamente una década.

La situación se descubrió cuando Yumi Yoshino debió dejar el departamento a mediados de enero de este año debido a incumplimientos reiterados en el pago del alquiler (debía unos 10.000 dólares de renta). Una vez que se produjo el desalojo, la inmobiliaria a cargo de alquiler envió a una persona que fue a limpiarlo y se encontró con esta macabra situación. La autopsia que se le realizó al cadáver de la madre de la acusada no pudo determinar el momento preciso ni la causa de la muerte.

A los japoneses, este caso les recordó a una obra de ficción, por las similares características que presentan. Se trata de la bellísima película cuyo título en español es "Un asunto de familia", del director Hirokazu Koreeda. En ese film se ve a una familia que vive de la jubilación de una anciana y en el momento en que muere decide no dar a conocer el hecho. Entonces, toman la decisión de ocultar el cadáver de la mujer mayor, con el fin de que el Estado no le quite la jubilación y la familia pueda seguir viviendo de ella.

Por lo pronto, de acuerdo a la información entregada por la policía de Japón, el cuerpo de la señora -que no presentaba rasgos de descuartizamiento- tuvo que ser doblado para que pudiera entrar dentro del congelador.

