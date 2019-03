Además, aseguró que ella es la principal figura en la vida del pequeño de 5 años.

Fuerte: “Al nene se lo cría con amor y se le explica ‘a mami le pasó esto, decidió esto y ahora se está haciendo cargo’. Sola”.

Tengo esa dosis de culpa de decir ‘¿dónde decidí procrear?’. Si una anda diciendo que tuvo un hijo con un mandril, tampoco habla bien de una”.

Letal

“No puedo dormir. ¡Tengo una bronca adentro! Estuve todo el día haciéndome la zen, pensando que no valía la pena rebajarme a contestar”, arrancó Jimena. Y continuó: “Tengo siempre como esa dosis de culpa de decir ‘¿dónde decidí procrear?’. Si una anda diciendo y ventilando que tuvo un hijo con un mandril, tampoco habla bien de una misma”.

No contenta con todo lo dicho, Barón, continuó su descargo: “Amo a mi hijo. Es lo mejor que me pasó en la vida y lo hago con placer y pasión. Pero no tengas el tupé, por favor. Y mi humor y lo que a mí se me ocurra decir a modo de chiste, agradecelo, papu. Porque en realidad nada de esto es gracioso. Nada de lo que pasó y de lo que está pasando al día de la fecha relacionado con vos es gracioso”.