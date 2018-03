Guillermo tras devolver 150 mil pesos: "Con ese dinero podría haber pagado mis deudas"

Eran las 11:30 del lunes y el joven neuquino de 26 años caminaba con prisa porque estaba llegando tarde a la parrilla. Por suerte se cruzó con un compañero de trabajo de la calle La Rioja al 400 quien se ofreció a llevarlo en auto. Al tomar por la calle Salta en cercanías de la rotonda de la Ruta 7 y Avenida del Trabajador, lo sorprendió que al conductor de una moto se le cayera una agenda. Se bajó del auto y se acercó hasta donde había quedado la agenda, en cuyo interior había cheques y dinero en efectivo. Le gritó al motociclista pero fue en vano. Corrió más de cuatro cuadras pero le perdió el rastro a la moto. No lo dudó, no iba a quedarse con algo que no era suyo.

Al abrir la agenda había dos cheques de 60 mil pesos, 20 mil pesos en efectivo y 600 dólares y una chequera en blanco. “Me quedé helado porque nunca había visto tanta cantidad de plata”, comenta Guillermo a LM Neuquén. Agrega que buscó entre los papeles alguna referencia. Sólo encontró un nombre y un ticket de un depósito.

“Me fui al trabajo, conté lo que había pasado y le pedí permiso al dueño para ir al banco a ver si me podían dar información del dueño de esa plata. Pero en el banco no me brindaron ningún dato”, cuenta.

Al terminar su jornada laboral, pasadas las 15, Guillermo llegó a la casa de su madre en el barrio Copol y le contó lo que le había ocurrido. “En ningún momento pensé quedarme con la plata”, dice el joven que cobra un sueldo de 15 mil pesos y alquila un departamento.

Llamó a una radio y pasó el mensaje esperando que el dueño de la agenda se pusiera en contacto. Al mismo tiempo decidió extender la búsqueda en su perfil de Facebook compartiendo una foto del hallazgo. “Varias personas me escribieron, hay gente buena y gente mala, muchos me decían que les dejara la plata en algún lugar (se ríe). Hasta que me escribió el dueño de una empresa petrolera, quien me dijo que su socio había perdido la agenda”.

Unas horas después apareció el hombre de la moto en la casa de Guillermo. “Lo primero que me dijo fue: ‘Me salvaste la vida, pibe’, y como recompensa me dio 2 mil pesos”, cuenta.

Ese dinero de recompensa le sirvió porque tenía cortado el celular por falta de pago. “Muchos me decían que me quedara con la plata, incluso tengo algunas deudas que pagar y me venía bien, pero mi familia me enseñó a devolver lo que no es de uno”, subraya.

Guillermo considera que la repercusión que tuvo su accionar es importante “para que se dé a conocer que la honestidad vale mucho más”.

Trabaja en la cocina de una parrilla. Con los $2 mil de recompensa pagó la deuda de su celular.

Su objetivo es terminar el secundario

Guillermo Torre es consciente de que gestos como el que tuvo el lunes no son habituales. “Creo que un chico de mi edad no sé si devolvería el dinero, se lo gastaría en ropa o en un celular nuevo”, comenta. Por estos días sigue recibiendo la valoración de sus compañeros de trabajo y sus familiares. También por parte de su novia. “Se siente muy orgullosa, está re contenta”, dice el joven.

Sus amigos de Facebook también valoran su accionar y otros lo cargan: “Con esa guita alto asado nos hacíamos”, escribió uno de ellos. Afirma que con lo que gana y el alquiler del departamento mucho no puede ahorrar. Pero su próximo objetivo es terminar el secundario. “Me falta un año, me dediqué a trabajar para pagar las cuotas de una moto que me compré”, dice Guillermo, quien sueña con conocer y terminar viviendo en España.