Guillermo Monzani: "Quiero ser candidato a concejal"

Fernando Castro

fcastro@lmneuquen.com.ar

Guillermo Monzani, el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, lanzó su candidatura a concejal. Rompió así el velo de misterio que rodeaba a los nombres del quiroguismo para las elecciones. En esta entrevista, afirma que quiere llevar su visión sobre los problemas de la ciudad al Deliberante, asegura que no piensa en una candidatura para la intendencia y dice que el desafío de su espacio es suplir con un “equipo” el lugar que Horacio Quiroga deje cuando no esté más en la intendencia.

¿Va a ser candidato?

Claramente tengo ganas de competir en las elecciones para concejal. La experiencia que adquirí en la ciudad me motiva para poder trasladar eso con una nueva impronta como la del Deliberante.

Entonces, ¿tiene el aval de Quiroga?

Pechi siempre nos empuja a todos para que hagamos política. Y abre las puertas para todo el equipo que lo acompaña. Yo entré en el 2002, en obras públicas, en la subsecretaria y ahí me desempeñé ocho años subsecretario. Siempre nos empuja a que hagamos política y demos un paso más allá de nuestras funciones.

El quiroguismo es un frente de varios partidos. Usted es uno de sus candidatos. ¿Van a internas en Cambiemos o buscan un acuerdo?

Estamos hablando con todas las fuerzas políticas. Lo ideal es en estas instancias llegar a un consenso para formar la lista. Nosotros vemos que en este sentido tendríamos que lograr el consenso para llegar lo más fortalecido posible a la fecha de las elecciones.

¿Lo ve como una primera escala, le interesa la intendencia?

No, yo lo veo paso a paso. Cada uno tienen que cumplir el rol que siente, yo no vislumbro más allá del 2017 ni hago futurología. Tengo ganas de ir al Concejo, pero sin ningún tipo de especulación. Hay compañeros de gabinete que tienen ganas para el 2019. Yo dejo una zona de confort, por más que todos los días recibo sopapos por el cargo que tengo. Pero tengo ganas, me motiva ir al Deliberante.

Por un lado, el MPN dice que va con todo por la ciudad. En paralelo, Pechi comienza el camino hacia su última gestión. ¿Cómo viven eso en la interna del Gabinete? ¿Es difícil lo que viene?

Todo este tipo de cuestiones representan una oportunidad para nosotros. Tenemos un equipo fuerte para sustentar este espacio que va a dejar el intendente. Quiroga recibió un pueblo y hoy tenemos una gran ciudad, con cuestiones por solucionar, hay que seguir avanzando en infraestructura, las obras de saneamiento, y este equipo tiene que asumir esa idea de crecimiento.

¿Cómo viven la sucesión de Quiroga?

Estamos conviviendo con madurez. No somos veinteañeros. Siempre hay algunas cuestiones en los estamentos de más abajo de cada uno (cada secretario), pero los que encabezamos el posicionamiento, tenemos claro el lugar que ocupamos.

¿Cómo jugará la influencia del gobierno nacional en las elecciones que vienen?

En el caso nuestro, muy bien. Nosotros pasamos de no tener ningún tipo de acceso al gobierno nacional a tener una excelente relación.

¿No es hora de un gran acuerdo por el EPAS?

Es la primera vez que lo veo tan cerca. Ya no podemos prolongar la llegada a un acuerdo, es nuestra obligación.