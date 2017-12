Guillermo Pereyra: "Hay que recuperar la confianza"

¿Cómo cierran el año que comenzó complicado con los despidos y suspensiones de trabajadores?

Hoy estamos con buenas expectativas después de atravesar una etapa muy difícil con una caída de la actividad por la baja del precio del crudo y de la cantidad extracción en yacimientos maduros, que producen el 90% de agua y el 10 de petróleo, con costos muy elevados. Teníamos 1700 trabajadores despedidos, pero algunos comenzaron a retornar al empleo. Esperemos que en 2018 volvamos a recuperar los niveles de ocupación de 2015.

¿Hay posibilidades para que vuelvan al trabajo los 1700 despedidos?

No creo, tenemos un problema de capacitación. Hay compañeros que no tienen la primaria terminada y no quieren seguir la capacitación. Las necesidades de los no convencionales son de mayor capacitación. De todos modos, muchos de los despedidos volvieron a los yacimientos por la construcción y el transporte. El año que viene pensamos que vamos a tener mucha demanda en esas dos ramas.

¿Se van a cumplir los pronósticos que adelantan 10 mil millones de dólares de inversión para 2018?

Creemos que sí. El fuerte en inversiones va a empezar en marzo y para fin de año creemos que van a llegar a esa cifra.

¿Se puede traducir en números de empleo esos millones?

Se estima que en cuatro años va a haber 65 mil nuevos trabajadores en Vaca Muerta.

¿Cuántos hay hoy?

No tengo el dato, en el sindicato tenemos más de 23 afiliados en convencionales y no convencionales de Neuquén, Río Negro y la Pampa.

¿Qué evaluación hace de los resultados del acuerdo petrolero?

Hicimos un trabajo muy arduo los gobiernos, los sindicatos y las empresas, que tardó más de tres meses. Podemos decir que hemos encontrado el camino de la reactivación. Viajamos a Estados Unidos a explicar los alcances de este acuerdo a los inversores. Estamos esperanzados en recuperar la actividad, ahora hay que recuperar la confianza de los inversores.

¿Qué materia está pendiente para los actores del sector?

Hay que salir a recuperar mercados, volver a tener lo que era nuestro. Por eso fuimos a Chile con el vicegobernador (Rolando Figueroa), tenemos que recuperar la actividad por el gasoducto que ya está construido.