Totalmente distinto, incluso de cuando hicimos las PASO en el 2013 para legisladores nacionales. Hay más participación, más movida, más entusiasmo de la gente.

¿A qué se debe?

Debe ser el impulso que le ha dado Omar Gutiérrez en las elecciones a gobernador. Esa inercia hace que la gente quiera tener participación. Estoy gratamente sorprendido por la participación de los compañeros del peronismo. Yo soy un peronista más dentro del MPN.

¿Esa suma por el lado del peronismo la buscaron o se beneficiaron por descontento con el propio partido?

Hay que preguntarles a ellos. Muchos peronistas nos apoyan porque el MPN es Neuquén. Supongo que no están muy de acuerdo con los candidatos designados desde Buenos Aires. Yo sé que hay un amplio espectro que quería a Darío Martínez, que es un buen dirigente, como senador nacional, pero vino impuesto Oscar Parrilli. Esa decisión ha enojado al electorado del PJ. Y yo soy peronista, como tanto peronista que participa en el MPN, entonces creo que a ellos les debe llegar mi discurso.

-¿Cree que habrá mucho corte de boleta presidencial?

Nosotros dejamos en libertad a nuestros afiliados. Les decimos que voten la lista 151 letra A completa. Y si tienen preferencia por candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, que corten esa categoría y la agreguen a la boleta del MPN. Esto está pegando fuerte.

-¿Qué fórmula irá más con las boletas del MPN: los Fernández o Macri-Pichetto?

Hay muchos desencantados tanto en Cambiemos como en el Partido Justicialista. A todos los estamos convocando.

-¿Qué necesita Neuquén del presidente que viene?

Que se siga manteniendo esta política. Teníamos un fuerte déficit y ahora estamos camino al autoabastecimiento. Necesitamos producir para exportar y traer dólares. Van a hacer falta para pagar la deuda que ha contraído este gobierno y que hay que honrar.

-¿Qué balance hace de su primer mandato como senador?

Logré aprobar 12 leyes de mi autoría exclusiva. Es un récord para un senador de Neuquén. No tenemos los votos para negociar por otras leyes. Cuesta muchísimo llevar un proyecto propio al recinto, pero a través de las buenas relaciones políticas lo he podido conseguir.

-Usted tiene lazos fuertes en el Senado con Miguel Pichetto. ¿Cómo vio el pase al macrismo? ¿Se lo esperaba?

Yo de otros partidos políticos no hablo. Del único que puedo hablar es de Pichetto. Es un gran compañero, gran amigo, me dio muchas manos, es un hombre generoso. Aprendí mucho. Dos personas que me enseñaron mucho son Pichetto y Adolfo Rodríguez Saá, con quien tomaba café todas las mañanas y hablábamos de política. A pesar de los años, uno sigue aprendiendo.

-¿Lo sondeó Pichetto para que llevaran a Macri de presidente en la boleta del MPN?

No, no. Solo me preguntó qué iba a hacer y yo le dije que iba a repetir.

“La Azul y Blanca está guardada”

El senador Guillermo Pereyra asumió el rol protagónico de la campaña nacional en Neuquén encabezando la lista de candidatos al Senado de la Nación. La postulación para la reelección en el cargo que tiene desde 2013 surgió de un acuerdo con la conducción del oficialismo partidario, resumido en la lista azul, que encabeza el gobernador Omar Gutiérrez, bajo el ala del ex mandatario Jorge Sapag.

Al final de la rosca, Pereyra decidió dejar de lado la lista Azul y Blanca, que había fundado para dar pelea en la interna, con tanto suceso que le permitió imponerse en los comicios que lo catapultaron al Senado.

“La lista Azul y Blanca está guardada, no ha desaparecido”, advirtió el dirigente petrolero.

LEÉ MÁS

Gaido se reunió con el sector Violeta y destacó la unión y la fortaleza del MPN

Plottier: nueve candidatos a intendente y ¡más de 500 para el Concejo Deliberante!