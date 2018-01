Gutiérrez congela sueldos políticos por todo el 2018

Según anunció ayer, el decreto 35 de acuerdo general de ministros prevé un 0% de incremento salarial para los trabajadores que ostenten un cargo político dentro de la estructura provincial. De esta manera, el Ejecutivo envía un mensaje de austeridad antes de que comiencen las negociaciones con el resto de los empleados públicos.

En menos de diez días está prevista la primera reunión de las autoridades con los dirigentes gremiales. Aunque se los convocó para trabajar sobre una agenda abierta, los referentes de los trabajadores ya adelantaron que la discusión salarial estará en el centro de la escena.

“Es un decreto que busca austeridad y racionalidad en la afectación de los recursos”, sostuvo el mandatario, y recordó que su gestión lleva adelante un ambicioso plan de obra pública que apunta a la transformación de la provincia y la generación de más puestos de trabajo.

Con “cero pesos de aumento”, el salario de ministros, secretarios y otros funcionarios se mantendrá congelado durante todo el año, lo que se traduce en un ahorro de 210 millones de pesos en la provincia.

El pago de salarios es una de las principales erogaciones presupuestarias que hace la administración provincial. Según el presupuesto para este año que fue aprobado por la Legislatura, más del 56% de los fondos de la provincia se destinan a cubrir la masa salarial del total de empleados públicos neuquinos.

A su vez, el gobernador invitó a las administraciones municipales, que muchas veces requieren de la asistencia financiera de la provincia para enfrentar el pago de salarios, a imitar este accionar y generar un ahorro que permita equilibrar las cuentas.

La sugerencia llega después de que el intendente de la capital, Horacio Quiroga, anunciara un incremento salarial del 16% anual y en tres cuotas para los empleados municipales, que alcanza también a la planta política de la administración local.

Tras las declaraciones de Gutiérrez, el secretario de Hacienda de la Municipalidad y aspirante a la intendencia, José Luis Artaza, calificó al anuncio de “tribunero” y aseguró que si Gutiérrez “no quiere terminar de quebrar a la provincia, va a tener que tomar medidas mucho más profundas” (ver aparte).

El ajuste en la inversión en salarios implica también una decisión en la misma línea que viene planteando el gobierno nacional de Mauricio Macri, con quien Gutiérrez mantiene una buena relación. De hecho, parte de las metas y objetivos del pacto fiscal entre Nación y las provincias por un ahorro en el gasto público.

55.000 empleados públicos tiene la provincia de Neuquén.

La cifra refleja al personal que revista en todas las categorías. Un segmento de esta nómina de personal es la planta política, que ingresa al Estado designada por otros funcionarios.

La Provincia destina el 56% de sus recursos al pago de salarios en el Estado. El Gobierno dice que va a priorizar el plan de obra pública.

Artaza: “Es jueguito para la tribuna”

El secretario de Economía del municipio, José Luis Artaza, opinó que el anuncio del gobernador Omar Gutiérrez de congelar los sueldos políticos “es solamente jueguito para la tribuna”, y consideró que “si no quiere terminar de quebrar a la provincia, va a tener que tomar medidas mucho más profundas”. “El gobernador dice que este supuesto congelamiento le permitirá ahorrar 210 millones de pesos, pero lo raro es que no dice cómo llega a esa cifra cuando todavía no define ninguna de las paritarias”, cuestionó.

LEÉ MÁS

Gutiérrez: "Hay que salir de la zona de confort"

Gutiérrez anunció obras y confirmó subsecretarías

Cómo será el operativo en Neuquén por la visita del Papa