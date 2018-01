Gutiérrez: "Hay que salir de la zona de confort"

Con todo, hay un planteo de fondo, que es un mensaje político, que el gobernador Omar Gutiérrez volvió a plantear ayer: “Hay que salir de la zona de confort. No alcanza, como dijo por ahí un intendente, con que estén la ambulancia y la Policía”, dijo en alusión a las declaraciones que hizo días atrás el intendente Horacio Quiroga sobre la presencia de controles en una fiesta que terminó en una salvaje agresión.

El caso de Lautaro Bettini (ver página 30), que se encuentra en grave estado, conmocionó a la sociedad y tuvo rebote político. Ayer, el oficialismo y referentes de Cambiemos se cruzaron en declaraciones mediáticas.

En este contexto, Gutiérrez anunció ayer que el gobierno está evaluando las normas vigentes que pudieran ser un obstáculo “para aplicar políticas más activas” en el combate a las adicciones.

Hace un mes, el Sedronar, puso a la provincia al tope del consumo en alcohol y cocaína.

“Estamos evaluando, vamos a impulsar los cambios normativos que hagan falta y nos permitan intervenir de forma más directa. A nivel provincial, municipal, en los decretos. Hay que salir de la zona de confort e intervenir más directamente”, enfatizó Gutiérrez.

Agregó que “los gobiernos municipales, provinciales y nacionales tienen mucho por hacer, no sólo en prevención”. Expresó que la nueva subsecretaría se encargará de articular estos dispositivos de contención, “con un enfoque integral, con el resto de las áreas de gobierno, como la Cultura y el Deporte”.

Parte de este paquete de respuestas a la problemática de las adicciones y el consumo pasa por “fortalecer líderes barriales, que son los que están empapados con lo que sucede en sus barrios, dijo Gutiérrez. El gobernador consideró que la “Justicia debe dar la batalla contra el narcotráfico, pero también los gobiernos municipales, provinciales y nacionales tienen mucho por hacer. No sólo se trata de campañas de prevención y difusión”, manifestó.

9,2% de las personas tomó alguna vez cocaína

Los datos son del Sedronar, en base a una encuesta desarrollada en Neuquén. La provincia además lidera el ranking de consumo de alcohol. En consumo de marihuana, figura tercera.

“No alcanza, como dijo un intendente, con que a la salida de una fiesta estén garantizadas la Policía y la ambulancia”.

Críticas de Smoljan y una defensa de Caparroz

Los diputados provinciales Oscar Smoljan (Cambiemos-UCR) y Maximiliano Caparroz (MPN) se cruzaron ayer públicamente por el exacerbado consumo de drogas y alcohol que se registra en la provincia.

Primero fue Smoljan, quien criticó a la Provincia: “El gobierno provincial se hace el sonso”, había acusado el diputado de Cambiemos respecto de la atención del consumo y el narcotráfico.

“La Provincia no tiene políticas de prevención de las adicciones ni políticas públicas que permitan contener la infiltración del narcotráfico en todo el territorio”, criticó el diputado que responde al intendente Horacio Quiroga en la Legislatura provincial.

Caparroz fue el encargado de salir a responderle. “El desconocimiento del tema es preocupante por parte de un diputado de la provincia, siendo que los únicos que tienen políticas de Estado sobre consumo problemático de drogas y alcohol es el gobierno provincial”, dijo el representante del oficialismo provincial.

“Yo me preguntaría qué hace el municipio de Neuquén, fuerza a la que el pertenece (Smoljan). Tienen un consejo municipal de prevención de adicciones que no funciona y tres ordenanzas que no cumplen”, respondió el diputado del MPN.

