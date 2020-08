Gutiérrez criticó a ATEN y dijo que el 44% de los docentes ya cobró el aguinaldo

Según detalló, en la provincia trabajan un total 23 mil docentes y 10 mil de ellos ya cobraron la totalidad de su sueldo anual complementario el mes pasado . "A nosotros se nos cayó la estatería de los recursos, como se les cayó a todos", dijo el mandatario y aclaró: "No hacemos lo que nos gustaría sino lo que podemos, distribuyendo solidaria y equitativamente entre todos los sectores".

Para el mandatario, la catástrofe sanitaria que significa el coronavirus se transformó también en una catástrofe económica, en donde muchas personas perdieron su trabajo y muchos otros vieron sus ingresos reducidos, incluidos los trabajadores petroleros. En ese sentido, agradeció el apoyo de los gremios, que supieron comprender la situación atípica que trajo aparejada la pandemia.

La solución no es judicializar la política, no hay que llevar más temas a la Justicia

Gutiérrez pidió "no judicializar la política" y aclaró que el ámbito central para debatir todos los temas referidos a la educación es el Consejo Provincial de la Educación (CPE). Aunque agradeció el esfuerzo de los docentes, que tuvieron que adaptarse a la educación digital, instó a que no se perjudique al verdadero protagonista del sistema educativo, que es la niña o el niño neuquino.

"La solución no es judicializar la política, no hay que llevar más temas a la Justicia", dijo y aclaró que todos los problemas se pueden resolver a través del diálogo en el ámbito pertinente, que es el CPE. Sin embargo, aclaró que seguirá atendiendo a los docentes y que sus reclamos no le van a quitar "el entusiasmo y el compromiso de recorrer cada pueblo de Neuquén".

El gobernador dijo estar orgulloso de los docentes neuquinos y su trabajo frente al contexto de aislamiento social, en el que tuvieron que pensar nuevas estrategias para fortalecer el proceso educativo. Por eso, aclaró que un 44% de ellos ya cobró el aguinaldo. "Es lo que se merecen", sostuvo.