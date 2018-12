"No es lo que se había firmado e implica un cambio de condiciones. Las petroleras ven que hay un poder discrecional que se mete y reglamenta. Grabar las exportaciones al petróleo no es el plan acordado. Esto genera confrontación y conflicto de intereses, entre las operadoras integradas y no integradas. Y esto hay que resolverlo. Para lo cual nosotros estamos proponiendo que se instrumente el reintegro de exportaciones", afirmó el mandatario provincial.

"Se aplican retenciones al crudo cuando desde Neuquén no se exporta ni una sola gota de crudo"

El gobernador se refirió de este modo a un conflicto de los últimos días. Las refinadoras quieren pagar el precio del crudo interno, a valores de exportación, esto es, con la aplicación de retenciones. En los hechos, esto implica una baja adicional al ya de por sí severo derrumbe del precio internacional del Brent, el crudo de referencia en Argentina. Esto podría tener efectos en el posible freno de inversiones, en la actividad económica, y en el nivel de regalías que podría percibir Neuquén.

"Nosotros firmamos un pacto fiscal donde esto no estaba incluido. Y al mismo tiempo, hay que decir que se aplican retenciones al crudo cuando desde Neuquén no se exporta ni una sola gota de crudo. Es un contrasentido y hay que solucionarlo", dijo.

El neuquino habló minutos antes de participar del anuncio formal entre la provincia y Shell sobre el ingreso a etapa de desarrollo masivo de tres nuevas áreas en la formación Vaca Muerta: se trata de Cruz de Lorena, Sierras Blancas y Coirón Amargo Sur Oeste. De este modo, Neuquén contará en adelante con seis áreas en esta condición.

Gutiérrez también se refirió a la otra tensión importante en el sector petrolero, la modificación en ciernes de la resolución 46 del ex ministerio de Energía de la Nación (devenido en secretaría), que podría implicar menor cobertura de aportes estatales para las productoras de shale gas que accedieron y pudieran acceder al plan.

"Si hay estrechez (económica nacional), lo que propongo es que este sendero de precios se extienda un año más, respetando una curva financiera, y que se extienda un año más el precio estímulo, que se prorrogue un año más el pago de este estímulo", planteó el gobernador ante una consulta.

El sendero de precios de este subsidio al gas está fijado hasta el 2021 y rige desde este año. Las empresas reciben un subsidio por encima del precio de mercado, para llegar al valor de 7,50 dólares por millón de BTU, algo así como el doble del valor de mercado. Es un precio decreciente, que en el último año de funcionamiento del plan pondrá un piso de 6 dólares para la producción abarcada.

Con todo, el gobierno nacional busca alternativas para pagar menos, en un contexto de crecimiento de la producción a subsidiar y restricciones que le impone el FMI. "Vaca Muerta logró ahorrar 800 millones de dólares en divisas que dejan de ir afuera en concepto de compra de gas", fundamento Gutiérrez, que reclamó que Nación otorgue los permisos de acceso al subsidio pendientes, y que ya fueron aprobados por Neuquén.

