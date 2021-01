Gutiérrez sobre el toque de queda: "No habrá restricciones al turismo ni a la economía"

En este sentido, aunque no adelantó nada respecto a la restricción de circulación durante la noche, Gutiérrez aclaró que en Neuquén la medida no impactará en el turismo ni en la economía. "No va a haber frustraciones de vacaciones, no va a haber restricciones a la actividad económica", afirmó.

"Necesitamos levantarnos, necesitamos recuperarnos y ponernos a trabajar para también cuidarnos y proteger la salud física, la salud mental y la salud de la economía de la provincial, con lo cual no va a haber restricciones en la economía y no va a haber restricciones en el turismo", subrayó Gutiérrez.

De todas formas, recordó que "en la provincia de Neuquén ya hay vigente un horario en el cual le pedimos a la ciudadanía que no circule". Actualmente, el horario comercial y de circulación es de 7 a 22.30, mientras que bares y restaurantes pueden abrir hasta la 1.

Sin embargo, marcó que "después del tránsito irregular que hubo en la provincia y en el país, es necesario que establezcamos un nuevo punto de partida".