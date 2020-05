"Tenemos que tener rigurosidad en el cumplimiento de los protocolos bajo las cuales se habilitan las nuevas actividades", sostuvo el mandatario y agregó: "No sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad, tenemos que aferrarnos a los nuevos usos y costumbres para volver a una normalidad posible".

"En las localidades que permitiremos las actividades recreativas, hay un trabajo previo y habrá un férreo control de la situación", añadió Omar Gutiérrez.

placa-5.jpg Ocho localidades tendrán salidas recreativas.

El mandatario neuquino señaló que las medidas anunciadas este martes fueron posibles gracias a la experiencia de Loncopué, tras las medidas restrictivas adoptadas para circunscribir los efectos del coronavirus.

Gutiérrez sostuvo que en 15 días se sabrá las consecuencias de la flexibilización administrada que incorporó nuevos rubros y actividades comerciales a partir de esta semana.

“No podemos engañarnos de que esto ya terminó, solo va a terminar el día que aparezca un tratamiento y una vacuna. En este tránsito tenemos que ser rigurosos y estrictos, ya sea en salida a la farmacia, al mercado, o los que tengan que ir a trabajar”, puntualizó.

Gutiérrez reveló que prefirió incluir todas estas pautas en un solo decreto para dar “certezas y previsibilidad” de cara a la sociedad, en el camino a una salida progresiva de la cuarentena.

Respecto a los horarios de los comercios, que estarán habilitados por la tarde, señaló que no están en condiciones de autorizarlos a abrir por la mañana dado que coincidiría con los que concurren a cobrar haberes y se trata de evitar concentración de gente.

E indicó que “este virus tiene un común denominador: no se sabe por qué en un país se comportó de manera brusca y en otro liviana; no se sabe si se puede volver a tener el virus,; no se sabe cuándo aparecerá la vacuna”.

El Ejecutivo provincial recomendó que “si nos cuidamos, si aplicamos la distancia social, podremos construir una nueva realidad y una nueva convivencia”. Al tiempo que advirtió: “No podemos engañarnos de que al liberar estas actividades este partido se ganó, este partido aún lo estamos jugando”.

placa-4.jpg El gobernador anuncio una cuarentena administrada pero dijo que si no se respeta dará marcha atrás.

