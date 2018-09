“En diciembre hace calor, pero lo veo frío, más calor hace en febrero”, sostuvo el mandatario, al ser consultado sobre la fecha de estos comicios, algo que se oficializará mañana al mediodía, cuando se reúna la Junta del MPN, el órgano partidario que preside el mismo gobernador, encargado de definir los calendarios electorales.

Cuál es el plan

Cuando todo apuntaba al 25 de noviembre o al 2 de diciembre como fechas tentativas, la gran cita donde se espera que se enfrenten el actual mandatario provincial y su vice, Rolando Figueroa, se pasaría para el año que viene, lo que daría lugar a una campaña larga en donde nadie se podrá relajar ni tomar vacaciones para esta pelea.

La idea, según esbozaron autoridades partidarias, es que las internas para todos los cargos electivos se hagan el mismo día. Eso incluye la definición de candidatos a intendente en las distintas ciudades, concejales y diputados provinciales.

“El viernes (por mañana) a las 12 vamos a debatir y establecer las fechas. Hay distintas opiniones y las estoy escuchando. En la Junta de Gobierno vamos a deliberar y ahí fijaremos la fecha con la debida antelación para que quienes quieran trabajar puedan hacerlo, planteando sus ideas y pensamientos”, afirmó el gobernador.

En este punto, resaltó que “de ahí van a surgir las personas que puedan encabezar estos procesos, ya que en el MPN no se elige a dedo”.

Sostuvo que esta es la forma de lograr “una real participación ciudadana” y apuntó: “Los votos mandan, tenemos que cumplir con los plazos legales y hay una franja entre noviembre y febrero donde este proceso debe quedar abierto”.

MPN

El llamado a la interna es formal y no significa que necesariamente haya más de un candidato. Puede hacer una sola lista, en el caso de que no haya contrincantes.

Gutiérrez es el referente de la lista Azul y en el último acto que se realizó en el Ruca Che, con militantes barriales y vecinos de distintos sectores, manifestó su intención de seguir en el proyecto político, para presentarse en un segundo mandato de cara al 2019.

Cuando se lo consultó respecto de que el presidente de la Democracia Cristiana había informado que el ex gobernador Jorge Sobisch se presentará como candidato al sillón de Roca y La Rioja por ese espacio político en Neuquén, Gutiérrez respondió que no estaba al tanto del tema y advirtió en forma concreta: “Él no dijo que va a ser candidato”. Más tarde Sobisch confirmó su candidatura.

Estas horas serán decisivas para conocer si será una campaña larga de verano o a corto plazo.

30 días antes de la interna hay que presentar los candidatos

Es el plazo establecido a través de la Carta Orgánica del MPN. Señala también que la elección interna debe realizarse dentro de los 15 meses anteriores a la finalización de los mandatos.

