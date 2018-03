En su discurso, el mandatario provincial explicó que "uno siempre cuando mira hacia atrás agradece la educación que nos dieron los padres y abuelos, y los maestros de los siempre nos acordamos sus caras y sus nombre. Pero la educación no se termina a los 18 años porque en la vida nunca se termina de aprender".

"Yo estoy feliz por todos estos chicos que vinieron a la escuela porque acá va a haber clases. Ojalá que este sea el ejemplo de la provincia y del país. Ojalá que entendamos que no hay ejemplos en un maestro que no viene a cumplir con el compromiso de no dictar clases", afirmó Gutiérrez en referencia a aquellos docentes que adhirieron al paro de ATEN.

"Las diferencias la arreglamos en otro lado, pero no le hagamos jamás un piquete a estos chicos", sentenció el gobernador, para cerrar un acto que tuvo entre sus primeros oradores a la ministra de Educación de la provincia, Cristina Storioni.

"Si queremos educar, empecemos por dar el ejemplo. ¿Qué enseñanza le transmitimos a un alumnos cuando tiene que volver a su casa porque no hay maestros?", dijo Gutiérrez, que a pesar del paro docente se mostró "convencido de que todos juntos podemos tener el mejor sistema provincial del país".

