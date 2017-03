Gutiérrez pidió apurar las inversiones petroleras

Ana Laura Calducci

En un extenso discurso con el que repasó todas las áreas de su gestión, el gobernador Omar Gutiérrez inauguró ayer el período de sesiones ordinarias en la Legislatura. Destacó el acuerdo para desarrollar Vaca Muerta, que implicó cambios laborales en el sector petrolero, y dijo que los anuncios de inversiones de YPF y las demás operadoras deben llegar “en un plazo no mayor a 60 días”.

Gutiérrez inauguró el año legislativo en un edificio colmado. Dentro del recinto, prácticamente ningún funcionario faltó a la cita. Afuera, en la galería y las escalinatas de ingreso, cientos de simpatizantes del MPN aplaudieron enfáticamente cada anuncio y lo alentaban con cánticos.

El gobernador recordó que el acuerdo petrolero que se firmó a principios de este año necesitó de mucho diálogo y destacó: “Junto con el senador Guillermo Pereyra vamos a trabajar fuerte para que se nos cumpla la palabra de lo que hablamos en esa mesa”.

Señaló que YPF es la principal operadora y se espera un despegue de Vaca Muerta. “Son inversiones que necesitamos que se anuncien en un plazo no mayor a 60 días”, subrayó.

También mencionó como “un logro histórico” el compromiso de Nación de convertir el subsidio al gas no convencional en un “seguro de precio”. Anunció que esta semana “saldrá a la luz una nueva resolución del Ministerio de Energía” con esta medida, que repercutirá en mayores regalías tanto para la provincia como para los municipios.

Anunció también la presentación de 21 proyectos de ley (ver aparte) y sumó después otro para regular el trabajo de los bomberos voluntarios. Dedicó varios párrafos a la situación educativa y las exigencias salariales de los estatales. Planteó que en 2016 se hizo “un gran esfuerzo” con la expectativa de mejorar los ingresos y, para 2017, añadió, la consigna será la mesura. “Que el empleo público pueda mantener el poder adquisitivo real, esa es nuestra propuesta salarial”, afirmó.

“No hay peor aumento salarial que el que no se puede cumplir y no vamos a poner en riesgo el porvenir”, recalcó. Y, en una mención especial para los docentes, sostuvo: “Con la inversión que estamos haciendo todos los neuquinos, nos merecemos un inicio de ciclo escolar el primer día hábil”.

Sobre Chihuido I, la postergada represa sobre el río Neuquén, Gutiérrez dijo que el gobierno nacional le otorgó un plazo a la adjudicataria “que vence en marzo” para que presente “una propuesta alternativa de financiamiento en iguales o mejores condiciones” que la de capitales rusos. Indicó que también se está trabajando en la diversificación de la economía y nombró un plan para irrigar 50 mil hectáreas.

Destacó a su vez que, de los 80 bancos que hay en el país, en la lista de los 20 mejores “por primera vez en la historia entró el BPN”. También pidió “comprometernos a decir nunca más a la contaminación de nuestros ríos”.

Tras una hora y cuarenta minutos de discurso, en el que se lo notó cansado, salió a saludar a los simpatizantes partidarios.

Presentó 21

Cuatro proyectos de ley salientes

Evaluación educativa

Gutiérrez presentó un proyecto de ley para la creación del sistema provincial de evaluación de la calidad educativa, “con el fin de impulsar la cultura de la evaluación como parte del sistema educativo provincial”.

Horas para secundarias

También propuso un nuevo régimen excepcional de cobertura de horas cátedra de nivel secundario, “a fin de garantizar el derecho a la educación garantizado en la Constitución”. Ley de obras públicas

Para el gobierno, la vigente desde el año 1972 “necesita modificarse” con el objetivo de poder dar mayor agilidad a la tramitación de las obras públicas”.

Servicios Públicos

Entre los proyectos presentados por el gobernador también figura el de creación del Ente Provincial Regulador de los Servicios Públicos, “con la finalidad de fortalecer la calidad de usuario de los ciudadanos” y “la transparencia de los sistemas de gestiones”.

Lo invitó a Pechi a no seguir con la disputa

NEUQUÉN

En medio de su discurso, el gobernador Omar Gutiérrez tuvo un momento para tratar de conciliar ciertas diferencias con el intendente de la capital, Horacio Quiroga, uno de los principales líderes de la oposición al MPN.

“No más discusiones estériles, he dado órdenes a los funcionarios de la Provincia para que se sienten con el intendente de la ciudad de Neuquen”, dijo el gobernador.

Con Quiroga sentado entre las autoridades presentes en el recinto, señaló que dio instrucciones para “ver con el intendente cuáles son los requerimientos de la traza urbana” para el nuevo parque de la ciudad que se va a levantar en el predio de la U9 cuando se trasladen los presos a la cárcel de Senillosa (ver página 7).

Además de este tema crucial para la ciudad, el gobierno provincial y el municipal vienen manteniendo diferencias por el contrato de concesión para el servicio que brinda en la capital el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), algo que al parecer sigue siendo motivo de disidencias.

Sapag dijo presente y recibió elogios

NEUQUÉN

La presencia del antecesor en el gobierno, Jorge Sapag, no pasó desapercibida en el acto de ayer. Omar Gutiérrez lo saludó al inicio de la ceremonia con un emotivo abrazo y remarcó varias veces en su discurso la continuidad entre su gestión y la de su predecesor.

“Todo esto que estamos anunciando, donde uno rinde cuentas de lo que hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer, es fruto de la continuidad de un modelo”, subrayó mirando al sector de la tribuna en el que estaba Sapag.

El gobernador expresó que al asumir hizo algunas correcciones y ampliaciones en algunos temas, pero que sin embargo en muchas obras y proyectos mantuvo lo que se venía haciendo desde la anterior gestión provincial.