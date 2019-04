Gutiérrez tentó a más inversores en EE.UU.

Durante el encuentro, denominado HSBC Latin American Investment Summit, el mandatario presentó los principales ejes del “Plan Quinquenal, la Visión 2030, los planes y proyectos estratégicos para seguir la inversión pública y privada, generando desarrollo económico, con justicia social y equilibrio territorial”.

En su exposición, también se refirió a “la evolución de las cuentas fiscales, que gozan de buena salud, a los inversores y al mercado internacional en general”.

Gutiérrez estuvo en el encuentro con potenciales inversores junto al ministro de Economía e Infraestructura de la provincia, Norberto Bruno.

También participaron de la reunión la presidenta del Council of the Americas, Susan Segal; el presidente Global Banking and Markets Americas de HSBC, Gerardo Mato; el vicepresidente de HSBC en Argentina, Gabriel Martino e inversores internacionales y nacionales. La gira prevé más reuniones con emisarios de fondos de inversión y rondas de trabajo con autoridades de operadoras hidrocarburíferas. Durante este nuevo viaje a Estados Unidos el gobierno preve la posiblidad de contactarse con unos 60 potenciales inversores.

El reelecto gobernador tiene prevista una reunión con Wael Sawan, quien a partir de julio será el nuevo director globlal de Upstream de Shell. El encuentro será en las oficinas de esta última empresa.

Esta empresa acaba de confirmar sus inversiones para pasar a desarrollo masivo tres áreas de shale oil en Vaca Muerta.

MAS-E-pieza-p06.jpg

Gutiérrez tenía prevista una cena con referentes de la industria en la sede del IAPG Houston.

La ronda de acercamientos con referentes de la industria incluirá una parada en las oficinas de Chevron en Houston, donde el gobernador mantendrá un encuentro con Clay Neff, vicepresidente para Latinoamérica de la compañía socia de YPF en Loma Campana (Vaca Muerta).

La gira que lleva adelante el mandatario neuquino incluye un encuentro con represenantes de Equinor (Statoil), la estatal noruega de hidrocarburos.

Al margen de dinero fresco para seguir desarrollando áreas en Vaca Muerta, el gobierno apunta a atraer inversores en el desarrollo de infraestructura.

La provincia lanzó un plan quinquenal que busca acompañar el crecimiento del sector petrolero no convencional y saldar algunas de las deudas de infraestructura que llegaron aparejados con este proceso.

En lo estrictamente petrolero, esto implica generar la logística necesaria para poder garantizar el acceso a nuevos yacmientos, por caso con mejoras en camino y el desarrollo de redes de eneregía y agua.

Pero sobre todo la generación de condiciones para un desarrollo más ecuánime de toda la provincia.

Esto implica desde obras viales, la creación de escuelas y hospitales, por solo mencionar una parte de ls posibles obras.

En medio de los planteos de diversos sectores políticos, el gobierno trata de trazar también una política para afianzar a diversos sectores productivos, como el turístico y agropecuario, a partir del ingreso de fondos que se preve por la mayor producción de hidrocarburos en los próximos años.