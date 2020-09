Gutiérrez: "Trabajamos para lograr una ciudad equilibrada"

—¿Los neuquinos ya tenemos identidad propia?

Sin dudas. Desde aquella bella estrofa que el recordado Osvaldo Arabarco escribió para nuestro himno (“y vio por vez primera la piel de hombres distintos. Y sin perder su estirpe fundió una nueva piel”) que neuquinas y neuquinos tenemos una identidad propia, forjada por mujeres y hombres trabajadores que nacieron y se criaron aquí y desarrollaron toda su vida en esta tierra; y por todas aquellas personas que eligieron a Neuquén como el lugar para edificar su destino y criar a sus hijos y hacer grande esta provincia. Y en la ciudad capital, algunas costumbres difieren quizás de localidades o pueblos del resto de la provincia, producto del crecimiento casi exponencial que tuvo en términos de urbe, pero a mí me gusta pensar que nuestra identidad es común a todos los habitantes de esta provincia, con particularidades por región. Las neuquinas y neuquinos somos solidarios, trabajadores, emprendedores, empáticos y responsables socialmente. Como lo hemos demostrado en esta pandemia, trabajando codo a codo para derrotar al virus y sus consecuencias. Para mí es un orgullo ser gobernadorde esta gran familia de corazón que es el pueblo neuquino.

—¿Las nuevas generaciones tienen más sentido de pertenencia por el hecho de haber nacido en Neuquén?

Creo que todas y todos, tanto quienes tuvimos la suerte de nacer en Neuquén como aquellos que vinieron a planificar aquí su futuro y el de sus familias, tenemos el mismo sentido de pertenencia. A mí me gusta pensar la “neuquinidad” en esos términos, desde el afecto por esta tierra que une a todos quienes vivimos aquí, sin diferencias. Y creo que esa es otra característica de nuestra identidad: los brazos siempre abiertos para recibir al que viene a ponerse codo con codo a sacar adelante esta provincia, por eso es tan neuquino el que tuvo la dicha de nacer en esta tierra como aquel que tuvo la virtud de elegirla para pasar aquí el resto de su vida.

—Nombre tres lugares que representen a Neuquén.

Es difícil porque nos obliga a dejar afuera a otros espacios que son también muy significativos, pero creo que estos tres hacen una síntesis y un resumen de lo que pensamos y queremos para la ciudad. El primero de ellos es el predio de la ex U9, donde estará el nuevo parque Jaime De Nevares, sumando un espacio verde de calidad en pleno centro de la ciudad. Se trata de una síntesis de lo que es posible trabajando de manera conjunta: en tiempo récord se construyó este espacio de vanguardia a nivel nacional con detalles dignos de parques de otros lugares del mundo, trabajando codo con codo el Municipio, la Provincia y la Nación para llevar adelante este proyecto. El segundo es la zona de la meseta donde se llevan adelante las nuevas urbanizaciones de la capital, en la zona noroeste de la ciudad. Cuenca XV, Cuenca XVI, Z1, la urbanización de la meseta, los trabajos de vinculación y de logística cercanos a la Autovía Norte. La ciudad crece y desde el Estado acompañamos ese crecimiento con justicia social, haciendo que no haya más ciudadanos de primera y de segunda en una misma ciudad. Que los barrios cuenten con los mismos servicios que tiene el centro, eso es justicia social barrial. Y también aquí trabajando en forma mancomunada con la Municipalidad, las cooperativas, los gremios, las empresas, porque esa es la única alternativa posible de lograr un desarrollo armónico. Por último, pero no por eso menos importante, elijo a la Confluencia de los ríos Limay y Neuquén, ese bello espacio que ten bien representa nuestra síntesis y al que sin embargo no todos conocen. Siempre le dimos la espalda al río, por eso valoro la prédica incesante de (el ex intendente de Neuquén, (Horacio) Pechi Quiroga, quien hablaba de ponernos de cara al Limay. Y nosotros con Mariano Gaido, nuestro intendente, a partir de una visión integral e inclusiva de la ciudad vamos a profundizar este trabajo, poniendo a Neuquén capital de cara a sus dos ríos, pero además garantizando el derecho de todos las neuquinas y neuquinos a acceder a la Confluencia a través de la extensión de un paseo costero que estamos construyendo con perspectiva de derechos, de punta a punta de la confluencia hasta el balneario de Valentina sur, frente a Las Perlas, para que la gente de ese sector de la ciudad también pueda disfrutar del paseo costero a la altura del barrio que habita.

—¿Cree que se cumplió el proyecto pensado por nuestros pioneros?

Absolutamente. Y eso no quiere decir que ya esté todo hecho, más bien al contrario, creo que queda mucho por hacer. Con solo charlar cinco minutos con Mariano (Gaido) uno se da cuenta de todo lo que nos falta todavía como ciudad. Mariano tiene grandes proyectos que estamos llevando adelante de manera conjunta. Cuenta con nosotros para acompañarlo en este desafío y nosotros contamos con él para que lo lleve a cabo.

—¿Por qué Neuquén tiene características tan cosmopolitas?

Porque nacimos de esa forma, como una ciudad formada por habitantes de todo el país y el mundo. Tenemos la diversidad en nuestros genes, como una síntesis de todo lo bueno que nos enseñaron quienes vivían aquí y quienes llegaron de otras latitudes a la ciudad a forjar un mejor presente. Justamente, pensaba en la llegada de familias de otras provincias a la ciudad en las décadas del ’70 y del ’80, y recordaba el comienzo del primer capítulo de “Una sombra ya pronto serás”, la novela de Osvaldo Soriano, quien supo vivir en Cipolletti y cursar parte del colegio secundario en la ex EPET 1 de Neuquén (hoy EPET 8) donde se narra la historia de un ingeniero que se toma un tren cuyo destino es Neuquén, para trabajar en el petróleo. La cuestión es que el tren se rompe y este hombre queda varado en la pampa bonaerense, donde transcurre la historia. Probablemente, si la máquina del convoy no se hubiera roto, la historia de este ingeniero en términos de desarrollo profesional y humano hubiera sido otro, como la de muchas personas que llegaron a Neuquén en esos años.

—¿Cuáles cree que son los desafíos en los próximos 50 años y cómo imagina a la Neuquén del futuro?

Lograr una ciudad equilibrada en todos sus puntos cardinales, que garantice la misma cantidad y calidad de servicios en el centro o en cualquiera de sus barrios. Que todas sus ciudadanas y ciudadanos tengan no solo los mismos deberes, sino también los mismos derechos. Espero además una ciudad que se convierta en esa capital de la Patagonia que muchos neuquinas y neuquinos ansiaron. Que sea un ejemplo de desarrollo equilibrado de la economía con movilidad social, con alto niveles y estándares educativos, con un rol central del Estado como agente dinamizador de la economía que trabaje codo con codo con el sector privado, para garantizar un futuro digno de ser vivido para las generaciones venideras de neuquinas y neuquinos. Me imagino y sueño también con que Neuquén como capital de la Patagonia, de la inversión pública y privada, de la actividad industrial, comercial, energética, productiva, servicios y de turismo; y capital de la ciencia y tecnología.