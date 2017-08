Con esa premisa, ahora se propuso conocer cómo viven el sexo y las relaciones de pareja las distintas sociedades del mundo. Para ello, a fines de julio comenzó la producción del documental Sexy World TV basado en entrevistas realizadas, hasta ahora, en Buenos Aires, San Pablo, Nueva York y Barcelona, para continuar luego en Milán, Venecia, Roma, París, Ámsterdam y Praga.

“Hacía tiempo que tenía ganas de viajar y conversar con la gente común sobre todo aquello vinculado al amor, la sexualidad y la fidelidad”, comenta Mariela a LM Neuquén vía Facebook después de terminar una entrevista en el Arco de Triunfo en Barcelona.

A través de las entrevistas, esta especialista en sexualidad indaga en temas relacionados con la seducción y la pareja, para así dar cuenta “de cómo nos expresamos a través de los cinco sentidos”.

En su paso por San Pablo, Mariela confirmó esa manera “abierta y desprejuiciada” con que viven los brasileños la sexualidad. “Todos dicen lo mismo, hay muchas tentaciones”, agrega.

“Cuando les preguntás si van a un sex shop a comprar juguetes eróticos, te responden ‘obvio’, para ellos es algo natural; como también si les gustaría hacer participar a un tercero en la cama, te responden que sí y que habitualmente lo hacen con su pareja. No te lo dicen desde una cuestión de infidelidad sino de la posibilidad de compartir y experimentar nuevas sensaciones en pareja”, explica.

Cuenta que la experiencia que tuvo en Nueva York resultó “muy intensa” y allí constató esa “vorágine que tienen por ganar dinero, por perseguir el sueño americano”. En las conversaciones con hombres y mujeres neoyorquinas, Mariela quiso saber si creían en el amor. “Les pregunté si creían en el amor emocional, y todos me decían que sí, que les gustaría pero que no se ocupan el tiempo necesario para conseguirlo. Es como una contradicción. Por ejemplo, varios jóvenes me contaban que habían tenido relaciones con una persona y ni siquiera sabían su nombre. Es como que no existen tantas relaciones que sumen lo afectivo”, cuenta.

Antes de emprender viaje a su próximo destino -Milán-, Mariela confiesa que en la era del “todo ya”, que incluye hasta las relaciones sexuales, le sorprendió encontrarse “con muchas personas, sobre todo jóvenes, que quieren enamorarse y sueñan con un amor por siempre para ser felices”.

12 capítulos tendrá el documental Sexy World TV que conduce Mariela Tesler.

Un libro para mujeres y parejas

Criada en el seno de una familia donde la sexualidad siempre fue un tema de conversación -su madre es una reconocida psicóloga especialista en niños y pareja-, Mariela Tesler acaba de terminar de escribir su primer libro en el que recopiló consultas, quejas y problemáticas más frecuentes en mujeres y parejas.

“Después de un tiempo de recopilar todo lo que escribí durante estos años acerca del sexo y las relaciones de pareja, me animé a escribirlo”, comenta desde Barcelona.

Esta mujer, nacida en La Plata, eligió Neuquén no sólo como lugar de residencia sino también para abordar el erotismo en reuniones y eventos masivos, en los que acerca a las mujeres productos y secretos para mejorar el disfrute en sus prácticas sexuales.

Además, participa como columnista en diarios y revistas así como también en programas de televisión y radio.