Habló Jonás Salvi tras ser apuntado como proveedor de droga

"Quiero que sepa la gente que nosotros somos buenas personas. Estoy muy angustiado, pero somos felices, tenemos ganas de vivir tranquilos, tengo ganas de irme y la verdad que es una lástima. No nos van a ganar, la mochila esta que nos están tirando no es mía, no es de mis hijos y quiero que no ataquen en la sociedad ni a mis hijos, ni a mi compañera, ni a mi tampoco", continuó, mientras almorzaba en la mesa con su familia.

Desde hace cinco meses la delegación de la Dirección de Antinarcóticos de San Martín venía investigando a un hombre que tenía una red de kioscos narcos en la localidad con llegada hasta Junín de los Andes. “Operaban bajo la modalidad pasamano y delivery”, confió Eduardo Bravo, director de Antinarcóticos de la Policía neuquina.

Si bien la investigación estaba avanzada y supervisada por la jueza Federal Silvina Domínguez, la suerte jugó en favor de la Policía.

“El miércoles a la 1:30 de la madrugada se detuvo a un colectivo Cono Sur que iba de Neuquén a San Martín de los Andes. Fue en el puesto de Tránsito de Zapala que está a la vera de la Ruta Nacional 22”, explicó Bravo quien confió que son tareas frecuentes que se vienen realizando para frenar el tráfico de drogas.

