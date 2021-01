Habló la pistolera estafada: "Tiré, pero nunca les apunté"

“Me tuvieron a las vueltas, no me entregaban la camioneta ni me devolvían la plata. Uno de ellos cambió el número de teléfono y el otro me bloqueó. Yo vendí mi camioneta para comprar esta nueva, que iba a ser un regalo para mis padres que estaban mal de salud. Ahora, con todo esto, están peor. Nos arruinaron la vida”, contó Lucía.

Dijo que ese martes llegó sola a la agencia de Roca, se bajó, e ingresó a las oficinas. En el lugar estaba una de los vendedores de nombre Maximiliano y su padre.

“Entramos a la oficina, cerramos la puerta, y exigí mi dinero. Pero se me reían en la cara, se hacían los desentendidos. Me llenaron de furia y golpeé algunas cosas. El hombre mayor se me vino encima y saqué el arma, pero se burlaban y me decían que no estaba cargada, y que no me iba a animar a disparar. Tiré algunas veces al suelo, a un televisor y una computadora, pero nunca les apunté. Quería demostrar que iba en serio, pero no herirlos. Los tenía a un metro, si los quería matar, lo hacía, pero disparé al suelo. En ese momento, Maximiliano, uno de los que me estafó, se largó a llorar y salió corriendo”, relató.

disparos.jpg Los disparos causaron pánico en el centro de Roca.

Antes de irse, les dio una semana para que le devuelvan el dinero. Se subió a su vehículo y se fue. Desde ese momento se inició una intensa búsqueda que terminó el jueves, cuando la mujer se entregó por sus propios medios en la fiscalía.

“Hice una denuncia antes de ir a la oficina y una después. Tras lo ocurrido y lo mediático que se hizo el caso, me empezaron a contactar muchas personas que también fueron estafadas con autos, terrenos y hasta celulares que pagaron y nunca entregaron. Da mucha bronca que sigan caminando con impunidad, y que alguien como yo, que soy una persona honesta, tenga una causa abierta por tentativa de homicidio. Yo sólo exijo respeto, y que se haga justicia”, reclamó la mujer.

Operativo-policial-patrullero.jpg Se había iniciado una intensa búsqueda en todo el valle para dar con la mujer.

Expresó que el arma que utilizó es de bajo calibre, y fue un regalo de un amigo que tenía guardado hace muchos años.

“Fui con el arma porque soy mujer y estaba sola, y con algo me tenía que defender. Yo no ataqué ni entré a los tiros, me defendí de la agresión de ellos. Sé manejar un arma porque solía ir a cazar con mis padres; mi papá es policía y mi mamá chanchera. Si los hubiera querido matar, lo hacía”, contó.

Dijo que está arrepentida de lo que hizo, porque corrió el foco de atención de la Justicia.

“Hoy pienso en lo que pasó, y no volvería a actuar de esa forma. La Justicia sólo ve la parte de los disparos, pero no repara en qué lo desencadenó. Ahora hay mucha gente que espera que al menos se haga justicia con mi caso, como forma de reparación para el resto de las víctimas, que son muchas. Esta impunidad se tiene que terminar”, pidió la instructora neuquina.