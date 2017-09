Habrá dos urnas para votar en las elecciones de octubre

Será la primera vez que se harán comicios mixtos, por eso el Municipio estará un mes capacitando a la gente, para que todos sepan cómo actuar al llegar al cuarto oscuro.

Ayer se licitó el sistema electrónico, que quedó en manos de la empresa Magic Software (MSA), única oferente. Es la misma que participó de los comicios municipales de 2015. La firma cobrará $17.762.323 por garantizar las máquinas y el software para elegir a los concejales.

En paralelo, cada partido que participó de las PASO imprimirá sus boletas en papel para la elección de diputados nacionales. En octubre se definirá quiénes ocuparán tres de las bancas neuquinas en la Cámara baja.

El sistema ese día

Como serán dos elecciones paralelas, al ir a la escuela los vecinos encontrarán que cada mesa tendrá dos urnas para ambas elecciones.

José Luis Artaza, secretario de Economía y Hacienda, explicó que se hará de esa manera porque “el ciudadano va a tener que votar dos veces, por decirlo así: una con la boleta electrónica y después entrando en el cuarto oscuro”.

El funcionario indicó que se designarán dos autoridades de mesa, una para el sistema electrónico y otra para el papel, “pero eso lo dirá en su momento la Justicia Electoral”. Hasta ayer, en el Poder Judicial estaban terminando de delinear cómo será la distribución de los presidentes y fiscales para la elección.

También falta resolver si se colocarán las máquinas electrónicas fuera del aula y se usará el cuarto oscuro para el papel o si se buscará otra disposición. En el Municipio capitalino manejaban la primera alternativa como la más probable, pero es otro punto que debe aclarar la Justicia Electoral.

Artaza dijo que, si bien será una elección mixta, no resultará difícil para los votantes. “Con el sistema electrónico, va a ser incluso más simple que en 2015 porque hay una sola categoría”, afirmó.

Anunció que, a partir del próximo miércoles, empezarán a capacitar a los vecinos con 25 máquinas de prueba que instalarán en shoppings, parques y edificios públicos. También les darán equipos similares a cada uno de los 12 partidos que se presentan en los comicios locales y destinarán otros para preparar a las autoridades de mesa.

En total, MSA aportará 800 máquinas que se distribuirán en 598 mesas de 77 escuelas en la ciudad. Además, habrá equipos extra para las capacitaciones previas, para practicar en cada colegio antes de ir a votar y como resguardo por si alguno se rompe.

No creen en los hackeos como en Salta

Hasta ahora, el único antecedente de una elección mixta es el de Salta en las últimas PASO, donde desconocidos robaron el CD de una máquina y difundieron los datos por internet. Para el secretario de Economía, José Luis Artaza, no hay riesgos de que ocurra algo así en Neuquén. “Acá, CD no se maneja, la máquina opera como una impresora durante las horas de la elección y recién al final, cuando el presidente de mesa lo habilita, opera como computadora”, explicó. Aseguró que el sistema es confiable y “por más que se roben lo que se quieran robar durante la elección, no les sirve de nada”.

Lo que hay que saber para emitir los dos votos

El día de las elecciones, al ingresar a la escuela, habrá una máquina de prueba en la galería para ensayar el sistema electrónico para los que no lo conozcan. Luego, al llegar a la mesa, hay que presentar el DNI a las autoridades como en cualquier otra elección.

Método electrónico: el vecino recibe una papeleta en blanco. Va a la máquina y en la pantalla aparecen las 12 fotos de los candidatos a concejal con su logo partidario y el resto de la lista. Ingresa la boleta en una ranura, presiona su opción y la máquina le devuelve el papel impreso.

Método tradicional: el vecino recibe en la misma mesa de votación el sobre con el que ingresa al cuarto oscuro (puede ser también un rincón con un biombo). En una mesa tiene las ocho boletas partidarias ordenadas por número de lista, con fotos de los candidatos a diputados.