A su vez, se dispondrá de 81 guardavidas que estarán presentes no sólo en los dos balnearios que recibieron hasta ahora el apto provisorio de la AIC sino también en el Albino Cotro y el Valentina Sur, que deben esperar entre 7 y 30 días para recibir los resultados de los estudios sobre la calidad de sus aguas.

“Los guardavidas van a estar en sus puestos, le vamos a informar a cada uno de los vecinos que no tenemos resultados definitivos de la AIC”, detalló Yenny Fonfach, secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad, quien aclaró que quedará a criterio de cada bañista si desea meterse o no a pesar de que no están los estudios terminados.

“Nos parece importante que el operativo esté porque la gente igual va a ir a los balnearios; vamos a informar lo que nos transmite la AIC y hemos pedido que lo más pronto posible podamos tener los provisorios, con las tres primeras muestras de las cinco que se necesitan”, remarcó la funcionaria.

Si bien desde el Sindicato de Guardavidas de Neuquén (SIGUNE) se solicitó mayor presencia de personal para resguardar las zonas no habilitadas, Fonfach aclaró que esos espacios estarán indicados con cartelería que alerte a los bañistas de no bañarse en esos sectores peligrosos.

“Hay cartelería que dice prohibido bañarse porque por algo son no habilitados”, detalló y aclaró que en los horarios de mayor concurrencia se van a recorrer los lugares más complejos con guardavidas que ofrezcan información sobre los peligros del agua.

Marcelo Bermúdez, secretario de Coordinación de la Municipalidad, aclaró que esta temporada comienza con una “obra pública muy importante en el Sandra Canale”, que incluye baños para mujeres, iluminación, más parrillas y estacionamiento y un nuevo acceso a través de la calle Bosch. “Va ser disfrutado tanto por los vecinos de Neuquén como por los de otras localidades que vienen mucho en el verano a Neuquén”, declaró.

“Pechi tiene una obsesión por los espacios públicos de calidad y estamos cada vez más preparados para recibir más gente”, dijo el secretario, quien agregó que las obras de mejoras también permitieron jerarquizar los espacios de Río Grande, Valentina Sur y Albino Cotro.

