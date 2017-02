Habrá una oferta unificada para todos los estatales

El jueves se hará una propuesta salarial "integral" y no por gremio.

Neuquén.- A partir de hoy se inicia una semana clave de cara al comienzo o no del ciclo lectivo en la provincia, con la mira puesta en lo que sucederá el jueves, cuando se desarrolle la cuarta reunión paritaria entre el gobierno provincial y el gremio docente ATEN. Allí, el Ejecutivo prometió llevar una propuesta salarial, algo que hasta el momento no sucedió.

Por estas horas, y pese a los feriados, los equipos técnicos del Ministerio de Economía terminarán de diagramar, junto con los ministros de Gobierno, Mariano Gaido, y de Educación, Cristina Storioni, los números que le acercarán al gremio. En diálogo con este diario, Storioni advirtió que la oferta será “integral”, es decir, para todo el sector estatal, no sólo para los docentes. De hecho, el jueves, además de recibir a ATEN, el Gobierno tiene pautado un nuevo encuentro paritario con ATE y UPCN.

La funcionaria precisó que en el armado se contemplarán todas las herramientas, como el presupuesto, los índices de inflación y el poder adquisitivo. Además, desmintió que no se haya llevado una respuesta frente al pedido de los docentes. “En la última reunión con ATEN lo que expresamos claramente es que no estamos en condiciones de dar un incremento salarial del 40 por ciento. Ahí dimos una respuesta”, apuntó. “Y lo que corresponde es que en una mesa, con todos los sindicatos, podamos llevar una propuesta integral, donde se contemplen todas las variables”, explicó. Dijo que, en el caso de los maestros, todo el salario, incluido el incentivo docente, es remunerativo, es decir que está en blanco y que ello repercute en las jubilaciones. “Nunca en el recibo de los docentes hay algo no remunerativo”, recordó. Storioni analizó que la posición adoptada por ATEN de adherir al paro de 48 horas a nivel nacional convocado por la CTERA a partir del 6 de marzo (fecha en que estaba previsto el inicio del ciclo lectivo) “confunde y entorpece” las negociaciones. “ATEN está nacionalizando el conflicto, al pedir paritarias nacionales cuando la Provincia es empleador. Esto estira la resolución de la cuestión salarial, donde los adultos sentados a una mesa podemos seguir discutiendo mientras los chicos están en las aulas con los docentes”, indicó.

Respecto del estado en que se encuentran las escuelas para el inicio de clases, señaló que se está trabajando en el tema, que existen diferentes situaciones, “algunas que atienden los municipios y otras de Obras Públicas de la provincia” y que se dio prioridad al plan de 78 aulas que se está implementando en toda la provincia.

“Puede haber algún inconveniente de infraestructura, y convoco a que nos ayuden a resolver el problema planteándolo para que podamos intervenir. Hay una decisión política de arreglar todo lo que haga falta”, aseguró.

40 por ciento de aumento salarial pide ATEN.

El Gobierno ya advirtió que lo que pueda llegar a ofrecer no está cerca de ese número.

Los gremios irán a la Legislatura

El miércoles, el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, asistirá a la Legislatura para dar inicio con un discurso al período de sesiones ordinarias.

Allí se esperan distintos anuncios y el envío de diferentes proyectos de ley, como el de la creación de un ente regulador de los servicios públicos. En ese marco, los gremios estatales prevén movilizarse fuera del recinto, sobre de calle Leloir, para pedir una recomposición salarial. Esto será en el día previo a una nueva mesa de negociación.