Hacen una rifa para ayudar a una mamá que lo perdió todo

Maribel Riquelme, en medio de la pandemia, tuvo que elegir: su terreno o su trabajo. Días antes de que se decrete la cuarentena se le incendió su casa en el Oeste neuquino y perdió todo. "Me fui a vivir al hogar de la mujer que cuido, pero cuando me quise dar cuenta me estaban usurpando el terreno vacío", narró esta madre de tres hijos, que abandonó su empleo para irse a vivir a una carpa. "Hoy 15 mujeres me abrazan", contó.