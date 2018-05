Hallan un tesoro en su casa y lo devuelven

Matthew y Maria Colonna-Emanuel, la pareja que encontró el tesoro, dijo a los medios locales que primero habían pensado que se trataba de un codificador como los que usan las compañías de cable, pero que pronto llegaron a la conclusión de que era una caja fuerte que había sido enterrada años antes de su llegada al lugar. La dirección escrita en el pedazo de papel que acompañaba el tesoro los llevó muy cerca: a la casa de sus vecinos.

Matthew fue hasta esa dirección y tocó el timbre. Les preguntó si alguna vez les habían robado y los vecinos respondieron que sí. Según The New York Post, la policía confirmó que en 2011 la pareja asaltada había sido víctima del robo de su caja fuerte con joyas y 52.000 dólares en efectivo.

Los descubridores del botín lo devolvieron a sus muy agradecidos dueños, quienes jamás imaginaron que recuperarían las joyas que habían dado por perdidas. “Ella estaba como temblando y me abrazó”, dijo Matthew sobre su vecina. Contó además que no faltó quien les preguntara por qué lo hicieron. La esposa fue contundente al afirmar que simplemente no era de ellos. “La verdadera recompensa es el buen karma”, finalizó.

Ahora, en casa de los Emanuel, un elefante de cerámica ocupa el espacio del jardín donde estaba el tesoro. Pero ellos ocupan un espacio muy grande en el corazón de sus vecinos, que recuperaron lo que les habían robado.