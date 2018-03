Ya fuera en persona, interpretado por actores o caricaturizado, hay decenas de programas, series, documentales y otros formatos audiovisuales donde el físico fue protagonista, algunos de los más recordados en la serie de animación Los Simpson, donde apareció en al menos cuatro capítulos.

También fue muy carismática su aparición en la serie The Big Bang Theory, donde el personaje de Sheldon Cooper era su máximo admirador. En el episodio, el físico dialogaba con el personaje gracias al ordenador de su silla de ruedas, y donde, con sentido del humor, definía a Sheldon como "otro debilucho".

Embed

En la escena inicial de la temporada seis de Star Trek TNG, en su epidodio (The Descent, part 1) el físico juega al póker con Isaac Newton, Albert Einstein y el androide Data.

Futurama es otra de las series de animación que usaron la figura del científico para sus tramas, en las que colaboró el propio Stephen Hawking en varias ocasiones, prestando su propia voz (la de su ordenador) para poner voz a sus diálogos.

Stephen Hawking era el protagonista de la película La teoría del todo, en la que era interpretado por Eddie Redmayne y en la que se narraban sus primeros años como estudiante, su éxito y ascenso como físico y la llegada de su enfermedad. También apareció interpretados por otros en Stargate Atlantis, en Spiderman, y en Hawking, donde el actor Benedict Cumberbatch se metía en su piel.

Embed

Pero el cosmólogo también apareció en forma de dibujos animados en series infantiles como Los padrinos mágicos. Además, se hacía referencia a Hawking en decenas de programas y series como Doctor Who, Lost (Perdidos), Superhero Movie, Malcolm in the Middle, The Avengers, Padre de Familia o Jimmy Neutron, entre otros muchos. También rompió las fronteras de lo visual para ser protagonista o ser citado en decenas de canciones, cómics y otros soportes.