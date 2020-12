¿Hay clases? ¿Hay aumento? ATEN terminó el ayuno y dejó la Casa de Gobierno

La mesa de negociación está prevista para el 18 de diciembre a las 15 horas en Ciudad Deportiva, de acuerdo a la nota que le envió a Guagliardo la ministra de Educación de la provincia, Cristina Storioni. ¿Cuál es la salvedad? No se discutirán solamente salarios, sino temas que quedaron pendientes cuando, de acuerdo a lo que señaló Storioni en la nota respecto a la última reunión del pasado 4 de diciembre donde, "las Vocales y el Vocal que pertenecen a su organización no han dado quórum".

Guagliardo salió del edificio gubernamental después de 151 horas de permanencia, pero no pudo hablar con Gutiérrez. La nota de la ministra parece haber sido esa suerte de "campana" que llamó a las partes al diálogo, al menos desde lo superficial, en un año muy complejo para la discusión salarial.

"Festejamos porque son derechos recuperados, no sólo festejan en las conquistas y aun así sigue tenido mucho valor. porque hubo movilización de los compañeros y reacción de la movilización popular", dijo el secretario general de ATEN provincial, quien sostuvo que "la lucha sigue" a pesar de haber depuesto las medidas de acampe, permanencia y ayuno.

AM ATEN casa gobierno (4).jpg Guagliardo dio, además, un mensaje hacia adentro de ATEN. "Pocos han logrado sentar a la mesa a los gobiernos, esto nos fortalece", dijo.

El sindicalista también se encargó de señalar que no todos los gremios han sacado conflictos a la calle y también no dejó pasar la oportunidad de dar un mensaje hacia adentro de la organización, signada por un eterno debate entre un ala más dialoguista (con coincidencias como una línea nacional de Alberto Fernández entre la militancia) y la izquierda gremial. “Pocas organizaciones están logrando sentar a los gobiernos a la mesa”. En este tiempo nosotros nos consolidamos par adentro, sostuvo Guagliardo.

"Estamos la lucha más larga de nuestra historia, que quizás no la podamos visualizar porque no estamos hace nueve meses de paro, porque estamos dando la lucha al postmacrismo y la crisis de la pandemia: el que no puede visualizar eso, es porque no entiende nada de lo que está pasando”, añadió.