“Ellos (por los ex trabajadores) están diciendo que el Gobierno me dio 8 millones de pesos y eso es mentira, en ningún momento. El Gobierno me hizo una compra anticipada de cajones, pero está muy lejos de esa cifra”, indicó el empresario a LM Neuquén.

El gobierno provincial a través del Ministerio de Producción e Industria, a cargo de Facundo López Raggi, le hizo una compra por 2,9 millones de pesos. Pero eso fue unos meses antes de que asumiera el nuevo ministro.

Bergese aseguró que la empresa estaba dispuesta a ingresar a otras siete personas más a trabajar, pero el problema radicó en la elección de los trabajadores: 17 tienen despido con causa y tres tienen procesos penales luego de la ocupación de la fábrica el 3 de julio.

“Ellos quieren poner a siete personas a dedo pero la empresa es como si fuera mi casa, y hay gente misma del sindicato de la madera que quiere que no entren porque tiene que haber buen ambiente de trabajo, no de violencia”, dijo.

El empresario dijo que está dispuesto a desistir de las causas penales e ingresar a empleados siempre que lo haga la empresa.

