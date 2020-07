"Hay hartazgo en la sociedad por la inacción de la Justicia"

“Cuando se libera a un delincuente se sabe lo que pasa. Hay un hartazgo en la sociedad por la inacción de la Justicia que ve que se cuidan los derechos de los delincuentes y no los de ellos”, agregó Berni.

En este sentido, consideró que “la Justicia es lerda y perezosa, que reacciona más a los comentarios de la vida mundana que a los principios de la justicia; por eso no funciona”. “A cada acción le corresponde una reacción, y la acción deliberada de no impartir justicia está llevando a una reacción de la ciudadanía que no es buena y no es el camino al que debemos apuntar”, remarcó el titular de la cartera de Seguridad bonaerense.

Sergio Berni pidió en Puente La Noria que se la hicieran fácil a la gente. Sergio Berni pidió en Puente La Noria que se la hicieran fácil a la gente.

Por su parte, los hijos del jubilado, quien este lunes fue beneficiado con arresto domiciliario aunque está imputado por el delito de "homicidio agravado", aseguraron que resolvieron vender la casa en la que su padre fue asaltado el 17 de julio último, ante la amenazas presenciales y a través de las redes sociales que sufrieron en las últimas horas por parte de los familiares del delincuente muerto en el hecho.

Berni también afirmó que hay “una falta de respeto hacia las fuerzas" y que esa situación hace que “la policía no se quiera arriesgar para no meterse en problemas”. “Si un policía ve un robo, interfiere y después le dicen que hizo abuso de la fuerza, obvio que después se da la vuelta y se va. Para que eso no suceda los policías tienen que tener una vocación de servicio”, y el respaldo del Poder Judicial, planteó el funcionario.

Embed

-> El asalto y posterior crimen

El hecho ocurrió el viernes cerca de las 5, cuando cinco ladrones ingresaron a robar a la vivienda de Ríos en el barrio bonaerense de Quilmes. El jubilado fue sorprendido mientras dormía. Lo golpearon e intimidaron los asaltantes con un destornillador mientras le exigían dinero, y en ese momento sacó una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros de su propiedad y les efectuó al menos seis disparos que los hizo huir de inmediato.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve a uno de los ladrones, de 26 años, que se encontraba desarmado, forcejeó con Ríos cuando el hombre se dirigió hacia él portando el arma de fuego hasta que en un momento dejó de moverse, por lo que los investigadores creen que ese fue el momento en que le disparó en el tórax.

Al referirse a los episodios de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, Berni dijo que se observa que se empieza a repetir un fenómeno que consiste en que los delitos son cometidos por personas cada vez más jóvenes, sin antecedentes y de manera muy desorganizada, y manifestó que es necesario “un mayor esfuerzo" para "aumentar la calidad del sistema de seguridad”.