Hay más ruido que vuelos de las nuevas aerolíneas

El resto de las empresas que se comprometieron a volar en Neuquén todavía no trajo un solo avión. Mantienen la reserva de las rutas que les otorgaron e iniciaron los trámites de habilitación ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), pero no hay nada concreto respecto de la ejecución de sus planes comerciales.

La que está más cerca de poner sus aviones en Neuquén es Lasa, que abrió hace dos semanas una ventanilla en el aeropuerto de la ciudad. Por ahora, el mostrador está a oscuras y no hay atención al público. La firma tiene previsto comenzar con los vuelos el 15 de junio, aunque la fecha está sujeta a una serie de condiciones que aún no fueron resueltas.

Juan Silenzi, CEO de Lasa, explicó a este diario que el inicio de las operaciones depende de la construcción de un hangar. Esa obra se acordó con la administradora de la base aérea local, Aeropuertos del Neuquén SA, pero aún no empezó. “Estamos un poquito atrasados. Creemos que el viernes se podrían iniciar los trabajos. De ahí pasarán de 60 a 90 días más para poder volar con la primera ruta”, precisó.

Flybondi comenzó sus actividades en Neuquén hace dos meses y sigue a media máquina, sólo con viajes a Buenos Aires. Había anunciado también vuelos a Córdoba y Rosario, que todavía no están disponibles. Antes de empezar con esos servicios, debe pedir la factibilidad operativa, un trámite que todavía no hizo.

Hasta nuevo aviso, Flybondi mantiene un vuelo diario a El Palomar, con dificultades. Como el aeropuerto bonaerense tiene una medida judicial que restringió la cantidad de arribos y despegues, la firma está condicionada para cumplir con el servicio. Hay viajes que salen con varias horas de demora y también cancelaciones.

Las otras siete empresas que consiguieron la licencia para volar en Neuquén son Alas del Sur, Andes, American Jet, Norwegian Air, Sapsa, Buenos Aires Internacional Airlines (BAIA) y Polar. Entre todas, iban a conectar a nuestra ciudad con la vecina Bariloche y el resto de las provincias argentinas.

En el caso de American Jet, la empresa está trabajando en el aeropuerto neuquino con vuelos no regulares, contratados, como hace años. Desde la oficina local de la firma indicaron que están haciendo 12 viajes semanales, mayormente a El Portón y destinos vinculados a la actividad petrolera, y no tienen información sobre las rutas programadas que debían empezar a vender a otros puntos del país.

En total, a partir de febrero de 2017, la ANAC otorgó 37 licencias para abrir nuevas rutas aéreas que pasaran por Neuquén. Por ahora, salvo una, las demás siguen siendo una promesa.

80% de los vuelos del aeropuerto Perón son operados por Aerolíneas Argentinas.

Federico Franke. Jefe del aeropuerto Perón

1. ¿Qué pasó con las nuevas empresas que venían a Neuquén?

Flybondi está volando y Lasa estima empezar el 15 de junio, nos informaron. De las demás, no tenemos novedades. Primero deben presentar los requisitos ante la ANAC y después presentar el certificado en el aeropuerto. Nosotros no tenemos nada más que el anuncio que se hizo de las resoluciones, no tenemos otra información.

2. ¿Cómo es el trámite para empezar a volar desde y hacia Neuquén?

Primero se otorga la ruta. Después son 180 días que la empresa tiene para presentar todo lo que se le exige. Y cuando tienen el certificado de trabajo para operar de ANAC, piden en nuestro aeropuerto la factibilidad operativa, que es para ver si hay horarios disponibles y ese tipo de cuestiones.

3. ¿El aeropuerto está preparado para tantos vuelos como se anuncian?

El tema son los horarios. Han salido a decir que la plataforma se satura, pero eso es en los horarios en los que todos quieren tener vuelo, porque son los de mayor demanda. El de Neuquén es un aeropuerto H-24, lo que significa que opera las 24 horas con todos los servicios, así que estamos preparados para dar las habilitaciones, pero viendo los horarios.

Precios de locos y otros tips a considerar

Viajar bien, a tiempo y a bajo costo desde el aeropuerto Juan Domingo Perón de esta ciudad depende en buena medida de la fortuna. De un tiempo a esta parte, no todos los asientos de una misma clase en los aviones cuestan lo mismo.

El menú de precios y las reputaciones de las compañías que los ofrecen exigen un repaso pormenorizado.

Dos de cada tres vuelos que parten desde Neuquén tienen como destino la Ciudad de Buenos Aires. Es la ruta con mayor demanda y, si no se saca el pasaje con tiempo, se necesita mucha suerte para conseguir lugar. Las tarifas van de1800 a 6 mil pesos, según la compañía y la anticipación con la que se haga la reserva.

Por ahora, sólo dos empresas vuelan entre Neuquén y el aeroparque porteño: Aerolíneas Argentinas-Austral y Latam, mientras que Flybondi va a El Palomar, en el conurbano bonaerense. Los primeros vuelos parten a las 6 y los últimos, cerca de las 21.

El pasaje más barato es en Flybondi, que tiene un vuelo diario por la tarde y no hay día que no tenga demoras. La tarifa ida y vuelta es de 1790 pesos. Aterriza a 25 kilómetros del centro porteño.

Si el viaje es desde Buenos Aires a Neuquén, tanto Aerolíneas como Latam tienen un pasaje promocional a 2169 pesos ida y vuelta. En cambio, si el punto de partida es el aeropuerto Perón, el vuelo se encarece. La compañía estatal cobra una tarifa económica que va de 2575 a 4300 pesos, según el horario, y la de bandera chilena oscila entre los 2980 y 6 mil pesos.

