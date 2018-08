Este diario, durante una recorrida por el lugar, corroboró la situación, que inmediatamente se percibe en el ingreso, donde se encuentra alojada una enorme cantidad de residuos, además de que los cestos están desbordados.

En la entrada también se puede observar una oficina de seguridad vacía y rota. Por la noche el lugar se cierra, pero es de fácil acceso a través del perímetro. Por ello, a diario se producen episodios de vandalismo, pese a que desde este mes comenzaron a trabajar dos agentes de la policía en el espacio.

El parque ubicado al lado del aeropuerto, que pertenece a la órbita provincial y que había sido reinaugurado con nuevas obras en abril de 2015, hoy “está descuidado”, según testimonios de quienes lo utilizan a diario para hacer ejercicio, pasear o acompañar a los más chicos a los juegos.

Con relación a la basura, el problema que se presenta es que el poco personal asignado a las tareas de limpieza vacía los cestos con residuos en la entrada del parque porque no existe un contenedor y porque, además, la empresa Cliba no retira los desechos desde principios de año.

Las quejas de los vecinos por esta situación se multiplican. Mientras hamaca a su hijo en el sector de juegos, Mariana explica que el año pasado el lugar era distinto, que no había problemas de limpieza ni de inseguridad, pero que desde hace varios meses la situación cambió. “No sé qué pasó pero el parque está en muy mal estado, cuando antes era un lugar muy lindo para traer a los chicos. Yo sigo viniendo con el nene porque me queda cerca, pero me cuido de no hacerlo cuando hay poca gente porque la verdad es que no me siento segura”, explicó la mamá.

El Parque Valentina Norte es un enorme predio con senderos, pistas de patín y de skate, una calesita, un anfiteatro, juegos integradores para niños, una plaza saludable con gimnasio a cielo abierto y canchas de básquet.

Mauricio Serenelli, director provincial de Deporte a cargo de este espacio recreativo, reconoció que existe una falencia en la recolección de residuos y explicó que se debe a que ya se solicitaron tres contenedores que todavía no fueron asignados al lugar, pero aseguró que el problema se va a solucionar.

En cuanto al mantenimiento del parque, señaló que se asignó a cuatro personas a esta tarea en horarios rotativos. También trabajan en el lugar una empleada de limpieza de los baños y un administrativo.

Respecto de la seguridad, indicó que a partir de este mes fueron asignados dos agentes de policía para trabajar dentro del predio. “Durante un mes y medio no hubo seguridad adentro porque el convenio que existía determinaba que la seguridad debía estar en la entrada, con una persona que no era policía”, informó. “Ese contrato se terminó y ahora hay personal uniformado recorriendo el lugar”, resaltó.

Además de ser aprovechado para esparcimiento, en el lugar se desarrollan muchas actividades, como el patín, cuya federación tiene su sede ahí.

