Hay otro comisario en la mira por abuso de autoridad

De acuerdo con la información a la que pudo acceder LM Neuquén, desde su llegada a la Dirección Judicial, Herrera nunca tuvo buen trato con el personal. Adjetivos como “pijas” eran comunes en su vocabulario, así como menosprecios al trabajo que realizaban dos efectivos al decirles que hacían “pavadas”.

A principios de abril, un suboficial solicitó una audiencia con Herrera a fin de poder aclarar su situación, pero no solo nunca le fue otorgada, sino que se enteró que el director quería que lo ubicaran en otro lugar y poner como encargada a su esposa, embarazada de siete meses. El cambio no se efectivizó porque no había dónde enviarlo.

Además, la agente de 24 años, anoticiada de su nuevo rol, sostuvo que no correspondía porque llevaba poco tiempo en la fuerza y que estaba próxima a una licencia por maternidad. La tensa situación le provocó una descompensación y el médico le otorgó reposo obligatorio por estrés con riesgo de un embarazo prematuro.

Por su parte, el suboficial, que también se encuentra con licencia, fue notificado de que “se le inició un sumario que quedó bajo órbita del propio comisario Herrera”, confió una fuente a este diario.

