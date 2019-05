El comisario acosador suma una nueva víctima

Respecto de su experiencia con este oficial, que era subcomisario al momento de los hechos y al que ascendieron a comisario tras ser denunciado en Asuntos Internos por acoso sexual y hostigamiento, contó: “Ocurrió hace tres años. Yo me estaba separando y la persona con la que estaba era violenta, por lo que tenía custodia policial las 24 horas. Me mandaban mujeres la mayor parte del tiempo, pero cuando no podían venían hombres”, recordó la mujer.

“Para que no estuvieran a la intemperie durante las noches, yo dejaba que se quedaran en el comedor de casa y podían dormir en el sofá. De día también compartía unos mates con ellas o ellos”, describió Natalia el trato que tenía con los efectivos que la custodiaban.

“En el caso de este jefe que acosó a la oficial, a mí me hizo lo mismo. Fue un día que yo venía llegando del trabajo y él me estaba esperando. Se presentó y me dijo que quería charlar conmigo para ver cómo me trataba el personal de custodia, por lo que lo hice pasar”, detalló.

“Ni bien comenzó a hablar conmigo me di cuenta de que tenía otras intensiones. Comenzó a hablar de mi persona, me decía que era linda y me hacía insinuaciones todo el tiempo hasta que me preguntó si estaba cansada, a lo que yo le dije que sí, porque acaba de llegar del trabajo y me propuso hacerme unos masajes. Esto me hizo enojar muchísimo, así que le dije: ‘Si vos viniste a eso acá, te equivocaste conmigo. Es muy fea tu actitud y deja mucho que desear como jefe’. Y lo eché de mi casa y le pedí que no vuelva nunca más”, contó Natalia, todavía indignada.

Hoy se arrepiente de no haberlo denunciado. “Yo estaba en una situación bastante complicada por todos los problemas que venía teniendo y no tenía cabeza para otra cosa. Me sentí muy mal porque se supone que me él me tenía que brindar seguridad y respeto por la situación que yo estaba viviendo, y aprovechó para otra cosa”, concluyó enfadada Natalia, quien confió a LMN que, en caso de ser llamada por Asuntos Internos, acudirá a contar el episodio.

--> Hay otro oficial en la mira por abuso de autoridad

El comisario inspector Jacinto Herrera, a cargo de la Dirección Judicial de la Policía del Neuquén, fue denunciado por un suboficial por exceso de celo en el ejercicio de su función. Se trata del mismo miembro de la fuerza que en 2015 fue denunciado por espionaje a periodistas. Ahora, la causa es investigada por Asuntos Internos, mientras que se le inició un sumario administrativo al denunciante.

En enero de este año, Herrera asumió esa dirección, luego de estar unos años en una oficina aislada y en la Dirección Seguridad de Cutral Co. Es que desde la Jefatura lo apartaron del cargo por unos meses tras el escándalo protagonizado durante una movilización de UPCN en la que resultó baleado un gremialista. En ese momento, fue acusado de fotografiar a distintos periodistas que cubrían el hecho.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder LM Neuquén, desde su llegada a la Dirección Judicial, Herrera nunca tuvo buen trato con el personal. Adjetivos como “pijas” eran comunes en su vocabulario, así como menosprecios al trabajo que realizaban dos efectivos al decirles que hacían “pavadas”.

A principios de abril, un suboficial solicitó una audiencia con Herrera a fin de poder aclarar su situación, pero no solo nunca le fue otorgada, sino que se enteró que el director quería que lo ubicaran en otro lugar y poner como encargada a su esposa, embarazada de siete meses. El cambio no se efectivizó porque no había dónde enviarlo.

Además, la agente de 24 años, anoticiada de su nuevo rol, sostuvo que no correspondía porque llevaba poco tiempo en la fuerza y que estaba próxima a una licencia por maternidad. La tensa situación le provocó una descompensación y el médico le otorgó reposo obligatorio por estrés con riesgo de un embarazo prematuro.

Por su parte, el suboficial, que también se encuentra con licencia, fue notificado de que “se le inició un sumario que quedó bajo órbita del propio comisario Herrera”, confió una fuente a este diario.

La oficial junto a su abogado, Gustavo Lucero, cuenta todo lo que padeció con el subcomisario que la acosaba jimena van opstal

--> “Le harían otra causa por hablar”

Ayer LMN publicó una entrevista a una oficial de la policía que denunció por acoso sexual y hostigamiento a un superior. A raíz de su denuncia, la mujer fue separada de la unidad, y como estuvo dos meses y medio con certificado psicológico producto de las secuelas que le provocó toda la situación de acoso extendida en el tiempo, le frenaron el ascenso. Al subcomisario denunciado en Asuntos Internos lo dejaron en la unidad y luego lo ascendieron a comisario.

“Quiero que mis superiores escuchen, porque hay situaciones en que las mujeres nos callamos por miedo a que te apunten o te sancionen”, contó la oficial.

El abogado Gustavo Lucero adelantó en LU5 que le llegó la versión de que “ahora le harían otra causa a la oficial por hablar. Esto sería un escándalo, esperemos que el Gobierno haga algo”.

--> Silencio oficial

Al tomar estado público el caso de la oficial que denunció a un comisario por acoso sexual y hostigamiento, LMN consultó a la jefatura si iban a salir a brindar mas detalles, pero optaron por el silencio oficial que ya es un clásico en la conducción de Rubén Tissier.