"Hay que expulsar a los extranjeros que delinquen"

La semana pasada, luego de que se produjeran detenciones a ciudadanos extranjeros durante las protestas frente al Congreso, desde el Gobierno se le pidió a la Justicia que se deporte a los implicados. Pichetto recogió el guante y en una entrevista con el diario Clarín señaló: “Hay que expulsar inmediatamente a los extranjeros que delinquen. Sobre todo a los que cometieron delitos menores: hay que echarlos a patadas rápido”.

Asimismo, criticó a quienes se oponen a tomar este tipo de medidas: “Nadie habla de actuar fuera de la ley. Pero acá hay muchos jueces que tienen el alma muy sensible y son parte también del problema”, aseguró Pichetto.

“Hay un esquema hipócrita de los derechos humanos, que dicen ‘pobrecitos los inmigrantes’. ¡Sí, pobrecitos los que vienen a laburar, hermano! No los que vienen a delinquir”, dijo Miguel Ángel Pichetto, El senador, en una entrevista con el diario Clarín.

El senador, que quiere ser candidato a presidente el año que viene, añadió que el debate de fondo debe ser “estructural”, por lo que se manifestó a favor de una revisión integral del sistema migratorio. En ese sentido, enfatizó: “Se debe crear el fuero migratorio y la policía migratoria. No podemos seguir siendo el país más idiota del continente. Se necesita profundizar el intercambio de inteligencia con los países latinoamericanos, para saber quién es quién cuando ingresan a la Argentina. Y al país que no te brinda información de sus ciudadanos, no lo tenés que dejar entrar”.