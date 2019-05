"Hay que fortalecer el nivel primario de salud"

“También estamos trabajando en una estrategia que se llama los 1000 días, que está relacionada con toda el área de maternidad e infancia. Estamos poniendo en agenda algunas cuestiones relacionadas con la primera infancia, el embarazo, la lactancia, convocando a todos los equipos de los establecimientos a que se sumen a trabajar por la lactancia materna. En fin, todas acciones enfocadas a la promoción de la salud y prevención de enfermedades”, comentó.

La pediatra, de 51 años, adelantó que la próxima semana mantendrá una primera reunión con los profesionales nucleados en el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune).

“La semana próxima tenemos una reunión con las diferentes mesas gremiales. Nos juntamos con Siprosapune y con el subsecretario de Salud, Jorge Ninno”, explicó.

Señaló que su posición ante el reclamo del sector no es “tan tajante”. “Nos preguntaban si aceptamos por sí o por no, pero no es ni blanco ni negro, sino que tenemos que trabajar algunos puntos”.

En referencia a su conocimiento del reclamo que hacen los profesionales del sector por su antigüedad en el sistema público, consideró que los conoce.

Sobre la disponibilidad de vacunas antigripales, aseguró que recibieron las dosis necesarias. “Por el momento estamos muy bien con la vacuna antigripal, hemos recibido las dosis necesarias para que podamos distribuir”, explicó. Aclaró que todo lo relacionado con la inmunización es un trabajo en conjunto con Nación. En cuanto al resto de las vacunas del calendario, afirmó que a pesar de algunas dificultades en pocos días estarán todas disponibles. “En algunas ocasiones, como a fines del año pasado y principio de este, tuvimos dificultades que las estamos subsanando”.

Por último, comentó que visitará las obras de los hospitales que se están llevando a cabo en distintas localidades de la provincia.

Una médica le donó un equipo a Luncec

La organización Lucha Neuquina contra el Cáncer (Luncec) recibió ayer una donación de un equipamiento para realizar colposcopías para la prevención del cáncer de mama. El equipo fue donado por la doctora María Claudina Closs de Guayan, de la Fundación por la Vida, quien trabaja en el exterior.

